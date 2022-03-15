/685892/متحدث-الزراعةندرس-الحافز-المناسب-الذي-سيتم-تقديمة-للمزراعين-لتوريد-القمح
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم في الوقت الحالي دراسة الحافز الأنسب والمشجع للفلاح وهناك دراسات مستمرة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وقريبا جدا سوف يتم تحديد الحافز لسعر أردب القمح تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دوت الخليج
وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان الهدف من الحافز هو خدمة الفلاح وتشجيعه، وتوجيه السيد الرئيس بذلك هو توجيه مباشر بينصب نحو تأكيد ان الدولة المصرية بتعمل بشكل مباشر لتحقيق أولا الأمن الغذائي وخدمة المجتمع وخدمة فئات مهمة في الريف المصري.
الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من عام 2014 حتي الأن واضحة جدا
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من عام 2014 حتي الأن واضحة جدا وهذه الجهود تنصب في محورين كبيرين نعمل من خلالهما، أولهما محور أن نقوم بتوسيع المساحات في الرقعة المنتجة في مصر ووصلنا لاستصلاح 5 مليون فدان حتي الان.
وأوضح الدكتور محمد القرش أن كان هناك نماذج من الفلاحين تم تكريمهم في العام الماضي لانهم كانوا يطبقون جميع توصيات وزارة الزراعة بشكل سليم وهذا جعل موسم الحصاد لديهم يكون كبيرا للغاية من الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن متوسط الانتاج لفدان القمح يكون من 18 لـ 20 أردب للفدان الواحد ولو قمنا بمقارنة هذا الانتاج بانتاج الفدان منذ 10 أعوام مضوا لوجدنا ان هناك تطور كبير بسس أن محصول فدان القمح في السابق كان 10 أردب من القمح فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الزراعة:ندرس الحافز المناسب الذي سيتم تقديمة للمزراعين لتوريد القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.