/685891/المحكمة-الرياضية-تؤيد-إستبعاد-الفرق-الروسية-من-المشاركة-في-بطولات-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار بإستبعاد الفرق الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية، كما استبعد منتخب روسيا من المبحف الأورببي المؤهل لكأس العالم.

ووصل الأمر للمحكمة الرياضية التي أيدت القرار بإستبعاد جميع الفرق الروسية من الشماركة في أي بطولات خارجية، ليتم إستبعاد الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا ونفس الأمر بالدوري الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الدولي "الفيفا" في وقتاً سابقاً، بيانا مشتركا مع الأوروبي "يويفا" إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيرة البولندي، في الدور الأول من الملحق بتصفيات كأس العالم 2022، والتي يواجه فيها الفائز منهم مع الفائز من الطرف الأخير بين جمهورية التشيك والسويد.

قائد منتخب روسيا: لماذا يتم تدخل السياسة في الرياضة بالوقت الحالي ؟

علق أرتيم دريوبا قائد منتخب روسيا الأول لكرة القدم، على الهجوم اللاذع الذي تعرض له من قبل لاعبي أوكرانيا عقب غزو بلادهم لبلادهم.

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

رسالة قائد منتخب روسيا

حتى وقت قريب لم أكن أرغب في التحدث عن الأحداث في أوكرانيا.

لم أرغب في ذلك ليس لأنني خائف ولكن لأنني لست خبيرا في السياسية، لم أدخلها ولم أنوي ذلك على عكس عدد كبير من علماء السياسة وعلماء الفيروسات الذين ظهروا مؤخرا على الإنترنت.

لكن مثل أي شخص آخر أنا لدي رأيي الخاص، بما أنني لم استقطابي لهذا الموضوع من كل الجهات فسأعبر عن رأيي.

موقفه من الحرب

أنا ضد أي حرب، الحرب شيء مخيف لكنني أيضا ضد العدوان البشري والكراهية التي تكتسب نوعا من المقياس المدمر كل يوم.

لست خائفا من أنني روسي، أنا فخور لكوني روسي، ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون الآن؟ أنا ضد المعايير المزدوجة.

لماذا يمكن للمرء أن يفعل كل شيء ويطلقون كل حملات الشعور بالذنب والحزن علينا؟