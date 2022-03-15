/685890/أميرة-ابوشقة-- توجيهات-الرئيس-بخصوص-رغيف-الخبز-هدفها-دعم-مظلة-الحماية-الاجتماعية

ثمنت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، مؤكدة بأن القرارات تهدف إلي دعم مظلة الحمايه الاجتماعيه وضبط الأسواق بعد الزيادات العشوائية في الاسعار طوال الأيام الماضية، وتوضح استشعار الرئيس بآلام المواطن واتخاذ مثل هذه القرارات هو بمثابة طوق نجاة لتخفيف تاثير الازمه العالميه علي الاسوق.

دوت الخليج

توجيهات الرئيس بخصوص رغيف العيش طوق نجاة للخروج من الازمه العالميه

واضافت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن التوجيه الرئاسي يأتي ضمن خطوات كثيرة اتخذتها الدوله المصريه ، للخروج من الازمه العالميه بأقل الخسائر ومحاولة المحافظه علي المخزون الاستراتيجي ودعم الإنتاج المحلي ، وفرض رقابة صارمة علي الأسواق والتجار ضعاف النفوس الذين يتخذون من الاحتكار وسيلة للتربح والكسب الغير مشروع.

وطالبت ابوشقة الجهات التنفيذية باتخاذ اجراءات فوريه لتنفيذ القرارات الرئاسيه للحفاظ علي ثبات اسعار السوق ، وتوفير احتياجات المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل الذي سيحل علينا بعد أيام موضحه بأن التوجيهات تاتي استكمالا لقرارات الحكومة بمنع تصدير الحبوب من الفول والعدس وغيرها وكذلك قرارات منع تصدير الزيوت لمدة ثلاثة أشهر لتوفير فائض لمواجهه احتياجات السوق .

توجيهات الرئيس بخصوص رغيف العيش طوق نجاة للخروج من الأزمه العالمية

وطالبت ابوشقة المؤسسات الدينيه الأزهر والأوقاف والكنيسة والإعلام بالقيام بدورهم في التوعيه البنائه في التكاتف في المحن والأزمات و الترشيد في استخدام السلع وعدم الاسراف ومنع الاحتكار للسلع وذلك لتفيذ اوامر الديانات السماوية بالاقتصاد وعدم الاسراف وتحريم الاحتكار.