/685889/لجنة-مكافحة-كورونا-أوميكرون-وضع-نهاية-كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن اعداد اصابات كورونا في تناقص هذه الاونة، منوهة ان هذا الامر يرجع إلى ضعف متحور أوميكرون، والذي وضع نهاية لفيروس كورونا.

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وتابعت الدكتور جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، منوهة ان نسبة تردد المواطنين على المستشفيات قلت بنسب كبيرة اقتربت إلى 40%.

لجنة مكافحة كورونا: أوميكرون وضع نهاية كورونا

ونوهت الدكتورة جيهان العسال، أنه سيكون هناك اجتماع غدا للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من اجل مناقشة مستجدات الوقاية من فيروس كورونا مشددة على على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت سابقا عن تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت يوم 7 مارس الجاري، في محافظات (المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).

الصحة: إطلاق 1400 فريق طبي بقرى ونجوع المحافظات للتسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

وتأتي حملة «طرق الأبواب» في إطار حرص الوزارة على الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم في في الأماكن النائية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع المناعة المجتمعية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى انتشار 1400 فردا من الفرق الطبية (تمريض، ورائدات ريفيات، ومدخلي بيانات) بقرى ونجوع المحافظات المستهدفة للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح التابع للوزارة، وتطعيمهم.