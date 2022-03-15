/685886/فيلم-رجل-الخشب-يحصد-الجائزة-البرونزية-في-مهرجان-إشبيلية-للفيلم-المستقل

فاز الفيلم العراقي الطويل الذي يحمل اسم «رجل الخشب» للمخرج قتيبة الجنابي بالجائزة البرونزية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إشبيلية للفيلم المستقل حيث نافس في قسم الأفلام الروائية.

دوت الخليج يرصد فوز فيلم «رجل الخشب» بجائزة البرونزية.

وسبق وأن حصل مشروع الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في ملتقى القاهرة السينمائي ودعم من مؤسسة الدوحة للأفلام.

قصة فيلم «رجل الخشب»

يتمي فيلم «رجل الخشب» إلى الفنتازيا، وتبدأ أحداثه مع رجل الخشب دمية بحجم الإنسان مصنوعة من الخشب يُجبر على ترك موطنه في الغابة، تتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا خلال رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.

أبطال فيلم «رجل الخشب»

العمل من تأليف وإخراج وإنتاج وتصوير قتيبة الجنابي، وبطولة هنا هيفتر وميهالي بالكو٬ بالاشتراك مع رجل الخشب. ومونتاج هيو ويليامز وهندسة صوت رنا عيد وموسيقى نديم مشلاوي. وحصل على دعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

معلومات حول قتيبة الجنابي

قتيبة الجنابي مُخرج عراقي، درس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في أكاديمية الفنون الهنغارية وحصل على دكتوراه في موضوع رحلة السينما العربيّة.

عمل في التليفزيون الهنغاري لسنواتٍ عدّة ويعيش متنقِّلاً بين بغداد ولندن وبودابستر كما صوَّر مجموعة من الأفلام التسجيلية لدار الأوبرا البريطانية وعمل مدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة بين لندن وباريس.

وأنتج وأخرج مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة والمستقلّة نال بعضها جوائز في مهرجانات وتليفزيونات حول العالم.

في الغضون أقام معارض فوتوغرافية، وله كتابان فوتوغرافيان – بعيداً عن بغداد وأضواء أجنبية، حصل عمله الروائي الأوّل «الرحيل من بغداد» على الجائزة الأولى في مهرجان الخليج السينمائي وجائزة مهرجان مونتي كارلو، ورُشِّح لجائزة السلام في برلين، كذلك اُختير كأفضل فيلمٍ بريطاني مستقلّ لعام 2011،أنجز فيلمه الروائي التسجيلي الثاني (قصص العابرين)، والذي صوَّره طوال 30 عاماً.

حصد الجنابي العديد من الجوائز منها جائزة جوائز السينما المستقلة البريطانية، وجائزة مهرجان الخليج السينمائي وجائزة مهرجان موناكو السينمائي وجائزة أفضل تصوير سينمائي في المهرجان التجاري المجري السابع عشر، وجائزة أفضل تصوير سينمائي لمهرجان الفيلم العربي لسنة 1999.