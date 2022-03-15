/685885/أبوكي-عارف-الكلام-دا-الجمهور-يسخر-من-جنى-عمرو-دياب-بعد-ظهورها-بملابس-والدها

نشرت جنى عمرو دياب صورتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي جاكت عمرو دياب ونظارته الشمسية، بعد سنوات طويلة من ظهوره بهما، وتعليقات مضحكة من الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على إطلالة نجلة عمرو دياب وهي ترتدي جاكت ونظارة الهضبة

جنى عمرو دياب باطلالة والدها

نشرت جنى دياب نجلة الهضبة عمرو دياب من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عدد من الصور التي ترتدي فيها جاكت جلد أسود يتميز بخطي باللون الأحمر على الأكمام وبادج بنفس اللون على الصدر، مع نظارة شمسية وكلاهما يخصان عمرو دياب، حيث ظهر بهما من قبل في حفلات فيديو كلبات، واستكملت الإطلالة بـ half stomach باللون الأسود وبنطلون رياضي واسع باللون الرماضي، مع شعر مموج، وقام الجمهور بالتعليق على هذه الصور بتعليقات بعضها جميل وبعضها مضحك.

تعليقات الجمهور على صورة جنى دياب بجاكت ونظارة الهضبة

قام أحد متابعي الحساب الرسمي لجنى نجلة عمرو دياب بتحليل إطلالتها، وقال تفصيلًا متى أرتدى الهضبة تلك القطع، فقال: "جاكيت الهضبة لبسه بحفلة دبي 2005 و النضارة نضارة الهضبة كمان"، وكتب آخرًا تعليقًا كوميديًا يمازحها به، حيث قال: "أبوكي عارف الكلام دا"، كما أعرب تعليق آخر عن جمالها بهذه الإطلالة وقال: "زي قمر ماشاء الله ربنا يحفظك ويوفقك يارب العالمين".

جنى دياب تستكمل مسيرة والدها في الغناء

تستعد جنى نجل الهضبة عمرو دياب في إطلاق أول أغنياتها، ضمن مجموعة من الأغاني باللغة الإنجليزية، وظهرت جانا بجاكت ونظارة والدها الشمسية وهي تقوم بتسجيل الأغنية في أصتوديو خاص بالتسجيلات الصوتية، وكثيرًا ما نشرت جنى صورُا وفيديوهات قصيرة على حسابها الرسمي على إنستجرام وهي تغني في استوديوهات، أو تضع سماعات كبيرة وتؤدي أغاني ما.

أغنية عمرو دياب لابنته جنى

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية يتغزل بها في ابنته جنى، وكانت الأغنى باسم جنى، كما أعتاد عمرو دياب على مغازلة كل من يحبهم من خلال أغانيه، كما فعل مع أولاده، وقدم أغاني رومنسية في فترة زواجه من الفنانة شيرين رضا وأعلن كليهما أن بعض هذه الأغانية صنعت خصيصًا لها، كما قدم أغنية برج الحوت للفنانة دينا الشربيني وهي من مواليد هذا البرج، وذلك خلال فترة زواجهما أيضًا.