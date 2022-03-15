/685883/إصابة-بيرسي-تاو-تبعده-6-أسابيع-عن-النادي-الأهلي

اٌصيب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمزق في العضله الأمامية خلال مران الفريق اليوم المقام على ملعب مختار التتش بالنادي فرع الجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت إصابة بيرسي تاو بتمزق في العضله الامامية ويغيب عن الملاعب من 4 إلى 6 اسابيع على حسب إستيعابه للبرنامح التأهيلي الذي سيخضع له.

وستكون خسارة كبيرة للنادي الأهلي فقدان بيرسي تاو خلال المباريات الهامة القادمة، خاصة الفاصلة في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة القادمة على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن لقائات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يكتفي بالتدريبات الإستشفائية اليوم استعداداً لمواجهة المريخ السوداني

واكتفى النادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية السودانية

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام المريخ السوداني، بعد هزيمته ضد صن داونز بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.