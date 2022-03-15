علاء عز:هناك شراكة تامة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

/685882/علاء-عزهناك-شراكة-تامة-بين-الدولة-والقطاع-الخاص-لتوفير-السلع-للمواطنين-بأسعار-مناسبة

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن رغيف العيش السياحي الذي كان ارتفع سعره بشكل غير منطقي منذ أيام ماضية بدأ في الانخفاض مرة أخري، وهناك سلع كثيرة انخفضت أسعارها مرة أخري بعد ارتفاعها في الأسبوع الماضي منها الأرز والسكر.

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وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان الغرف التجارية مع وزارة التموين ووزارة الزراعة نقوم بعمل مبادرة معارض أهلا رمضان للعام السادس على التوالي لتوفير السلع الغذائية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان بأسعار مخفضة.

تم افتتاح ما يقارب من 6000 منفذ على مستوي الجمهورية لمختلف المبادرات

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن معارض أهلا رمضان تكون في جميع محافظات الجمهورية والمعرض الرئيسي يقام بجانب المركز الدولي للمؤتمرات وسوف نقوم بافتتاحه يوم 24 مارس، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أطلقت من قبل مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية أيضا للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء عز أن هناك شراكة تامة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة الأزمة العالمية، متابعا أن اليوم تم افتتاح ما يقارب من 6000 منفذ على مستوي الجمهورية لمختلف المبادرات وسوف يصلون لـ 8000 منفذ لبيع السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنالكم الهائل من هذه المنافذ البيع للسلع الغذائية سوف تجبر الأسواق لخفض الأسعار وعودة الأسعار لطبيعتها مرة أخري.