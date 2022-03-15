/685881/الأوقاف-عودة-صلاة-الترايح-والدروس-الرمضانية-مع-الالتزام-بالاجرءات-الاحرازية

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيش القطاع الديني بوزارة الاوقاف، أن وزارة الاوقاف لها دور كبير من الناحية المجتمعية والناحية الدعوية، منوها أنه تم العمل على عودة الدروس الرمضانية في رمضان ببعض المساجد، بعد توقف عامين.

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وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون هناك دروس بعد العصر وايضا خاطرة بعد صلاة التراويح وستكون هذه الأمور على حسب طبيعة الاماكن.

الأوقاف: عودة صلاة الترايح والدروس الرمضانية مع الالاتزام بالاجرءات الاحرازية

ونوه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، انه سيتم اقامة صلاة التراويح مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين.

ولفت رئيس القطاع الديني إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الاوقاف، حيث سيتم العمل على توزيع نص مليون شنطة و800 طن من صكوك اللحوم على المواطنين .

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بسرعة التنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية، بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

الأوقاف تقرر عودة الدروس الرمضانية ببعض المساجد بعد توقف عامين

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على مراعاة الآتي :

1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى.

4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني .

5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم .

6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني.