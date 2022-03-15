/685868/الزراعة-مصر-الأولى-على-العالم-في-تصدير-الفراولة-المجمدة

قال الدكتور محمد القرش لمتحدث باسم وزارة الزراعة أن قطاع الزراعة يمثل اهمية كبيرة للدولة المصرية، حيث أن الدولة المصرية أولت هذا القطاع اهتمام كبير، من خلال التوسع بالمشروعات التي تهدف إلى تعظيم انتاجية الفدان بهدف تحقيق وفرة في الانتاجية.

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وأكد القرش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، مشيرا إلى ان الدولة المصرية قامت بالنظر الى اهمية زيادة حجم المساحات المنزرعة، مشيرا الى اهمية المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة المصرية ونرى نتائجها الان على ارض الواقع.

الدولة المصرية تقوم باستصلاح ما يقرب من 5 مليون فدان

ونوه الدكتور محمد القرش أن الدولة المصرية تقوم باستصلاح ما يقرب من 5 مليون فدان وتقوم بضخ ما يقرب من 60 مليار جنيه للتوسع في هذه الاراضي، للتشجيع على مزيد من الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور محمد القرش أن قطاع الزراعة لا يمثل فقط اقتصاد الدولة، بل يعد جزء من الأمن الغذائى المصرى.

تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على زراعة القمح

وأوضح أن الدولة المصرية تقوم بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على زراعة القمح كما تم العمل على تحديد السعر من اجل تحفيز المزارعين لزيادت المساحات المنزرعة.

ونوه الدكتور محمد القرش لمتحدث باسم وزارة الزراعة أن الدولة المصرية الاولى على العالم في تصدير الفراولة المجمدة، كما لدينا مراتب عالمية متقدمة في تصدير عدد من الحخالثبلات الزراعية نظرا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية.

مشروعات الدولة في الزراعة

وأشار القرش، إلى أنه فى نفس الوقت لم تهمل الدولة الأراضى القديمة المنزرعة بالفعل، وقامت بعمل مشروعات كثيرة منها إنتاج تقاوى، والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه.