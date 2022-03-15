محافظ مطروح: إدراج 23 قرية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إدراج 23 قرية جديدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وبذلك يصبح عدد القرى التى ستستفيد من المبادرة فى مطروح 34 قرية مع استكمال باقى القرى بالمرحل المقبلة.





وأكد محافظ مطروح - خلال ترؤسه اجتماع مع لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة - أهمية الحوار المجتمعى فى تحديد ودراسة احتياجات ومطالب كل قرية من القرى التى سيتم إدراجها بالمبادرة، والتى تمت الموافقة عليها بعدد 23 قرية بمطروح، بالإضافة إلى 11 قرية تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها فى المرحلة الأولى.

وشدد محافظ مطروح على أهمية المتابعة اليومية لمنسق حياة كريمة بكل قرية لما يتم من تنفيذ أعمال، والوقوف على كافة الاحتياجات والمطالب أو المعوقات والحرص على تحقيق أقصى استفادة لأهالى مطروح من تنفيذ المبادرة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، وجه محافظ مطروح رؤساء المدن بتنظيم معارض أهلا رمضان" بكل مدينة؛ للتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم مع المشاركة فى تنظيم مزيد من الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والاطمئنان على توافر المعروض من السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ومنع أى احتكار أو تجاوزات لبعض التجار.

وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والترقيم والتسجيل لعام 2022 التى أطلقتها وزارة الزراعة.

وأوضح أن الحملة تبدأ من اليوم وتستمر لمدة شهر بجميع الوحدات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة، بهدف رعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، موجها بتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق المستهدف من الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوافر كافة الجرعات والتحصينات اللازمة والإعلان عن الحملة مع توعية المربين بأهمية التحصين للوصول إلى المستهدف خاصة بجميع القرى والتوابع.