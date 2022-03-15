«بعد وفاة عامل»..نواب المصري الديمقراطي يوجهون أسئلة للحكومة حول سياسة التعامل مع أزمة عمال شركة «يونيفرسال»

/685838/بعد-وفاة-عاملنواب-المصري-الديمقراطي-يوجهون-أسئلة-للحكومة-حول-سياسة-التعامل-مع-أزمة-عمال-شركة-يونيفرسال

تقدم نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤالين للحكومة، ممثلة فى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن أزمة صرف مستحقات العاملين بشركة يونيفرسال وانتحار أحد العمال بالشركة، وآلية الحكومة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

دوت الخليج

انتحار عامل بشركة يونيفرسال بسبب تأخير الإدارة الدائم لمستحقات العمال

وطالبت أميرة صابر، وزارة القوي العاملة برد شافي عن الإجراء المتخذ ضد الشركة المذكورة و عن سياسة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل بالغ السوء علي سمعة العمل في مصر .

واوضحت عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، أنه تواترت الأخبار عن اعتصام عمال بشركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية بسبب تعسف الإدارة تجاه صرف مستحقات ورواتب العمال عدة مرات.

ولفتت اميرة صابر، إلى انه بالرغم من تدخل اللجنة النقابية ووزارة القوى العاملة عدة مرات مع إدارة المصنع للتفاوض حول بيئة العمل ومستحقات العمال والموظفين المادية، إلا أن نمط إدارة هذا المصنع ديمومة تأخير المستحقات والأجور الخاصة بالعمال، مما دفع أحدهم للانتحار بسبب ضيق الحال وفقدانه الأمل في الوفاء بمتطلبات أسرته، وهو وضع لايصح الوقوف أمامه بالصمت وعدم نصرة هؤلاء العمال في استرداد حقوقهم، ويؤثر بشكل بالغ على سمعة بيئة العمل في مصر، ما يستدعي وقفة جادة وحاسمة تجاه هذه الممارسات.

وتسائلت أميرة صابر، عن سياسة وزارة القوى العاملة إزاء تكرار إدارة هذه الشركة مخالفة قانون العمل والتأخر بالوفاء بالالتزامات المادية والقانونية تجاه العاملين.

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، بسؤال بشأن ما يتداول فى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية حول تأخر صرف مرتبات ومستحقات شركة يونيفرسال مما كان سببا فى إنتحار أحد العمال ويدعى عاصم عفيفي عبد المعبود العامل بقسم التجميع منذ 15 عام بالمصنع وهو من أبناء الباجور فى المنوفية.

وأوضحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، إنه بسبب الضائقة المالية طلب 500 جنيه سلفة من الشركة لقضاء إحتياجات أسرته المعيشية وإطعام أهله ورفضت الشركة إعطاؤه السلفة فأقدم على الإنتحار .

وأضافت، أن زملاؤه العمال قاموا بوقفة إحتجاجية الثلاثاء الماضى 22/فبراير/2022 بمقر الشركة بمدينة أكتوبر إعتراضا على عدم تنفيذ بنود الإتفاقية التى أبرمت بين عمال الشركة والإدارة فى سبتمبر الماضى بوزارة القوى العاملة.

وقد قامت الشرطة بفض الوقفة الإحتجاجية التى تحولت لإعتصام بنفس اليوم بإستخدام الغاز.

ووجهت النائبة سميرة الجزار، الأسئلة التالية لوزير القوى العاملة كما يلى:

1- ماسبب تأخير شركة يونيفيرسال عن سداد مستحقات العمال؟

2- ما هى الضمانات لعدم تكرار الشركة بعدم سداد مستحقات العمال فى وقتها؟

حتى لا تتكرر حالات الإنتحار من ضيق العيش واليأس من المعيشة بكرامة وبدون ضمانات حقيقية للعمال والبسطاء

3- هل الظروف المالية للشركة بسبب السيولة أم لأسباب أخرى؟

4- هل تعسر الشركة بسبب الإنتاج أم السوق أم أسباب أخرى؟

5- هل المصنع بصدد إفلاس؟

6- ما مصير العمال لو تم غلق الشركة والمصنع؟

كما وجهت النائبة سميرة الجزار، الأسئلة التالية للواء محمود توفيق وزير الداخلية كما يلى:

1- هل تم فض إعتصام شركة يونيفرسال بالغاز بالرغم أن الإعتصام حق دستورى ؟ أم أنها أخبار غير صحيحة والصور والفيديو مفبرك؟