صوته تُقشعر له الأبدان.. تحدى فقدان البصر وحفظ القرءآن بالقراءات العشر وكرمه الرئيس "السيسي"

/685880/صوته-تقشعر-له-الأبدان-تحدى-فقدان-البصر-وحفظ-القرءآن-بالقراءات-العشر-وكرمه-الرئيس-السيسي

منذ نعومة أظافره اختاره الله ليكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد البصر ولكنه لم يفقد البصيرة، ليمن الله عليه بموهبة حفظ القرآن الكريم أنار الله له بصيرته وقلبه بالقرآن ، فبدأ الحفظ في سن مبكر، حتى أتمه كاملاً في التاسعة من عمره، ولم تكن الإعاقة وفقدان البصر عائقاً أمامه، بل اتخذ منهم طريقا للتميز والنجاح. فتح الله علي قلبه وسمعه وبصره ليعوضه عن إعاقته الذهنية، التي لم تمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملاً بأرقام الآيات، والسور، بل أنه يستطيع أن يحدد رقم الصفحة، فهو معروف بين أفراد أسرته بالبركة، وبين أبناء قريته بالشيخ محمود المعجزة.

في منزل ريفي مقام بالطوب اللبن، يقع في جنوب محافظة المنوفيه يعيش الشيخ عبد الرحمن المهدي جمال 20 عاما في كنف أسرة فقيرة، كان يتلقى تعليمه بالأزهر الشريف، غير أن والده البسيط "عامل بالأجر" وقرر تكديس وقته لتعليم ابنه حفظ القرآن فذهب به إلى أحد شيوخ بلدته، وعلى يديه حفظ القرءآن كاملاَ في التاسعة من عمرة. تنمية موهبته ترتيله للقرآن الكريم بصوت شجي هبة من الله عززها والده، بعدما قرر تخليه عن العمل لمتابعة ابنه ، حيث كان يذهب به يوميا إلى الشيخ المحمدي العطيوي والشيخ طاهر درة، وفي حواره مع " دوت الخليج " يقول الشيخ عبد الرحمن المهدي جمال، ابن محافظة المنوفية أن والديه هم من قاموا بتشجيعه على حفظ القرءآن الكريم، بعدما قرروا تعليمه على يد الشيخ المحمدي العطيوي وتزوده على يد الشيخ طاهر ضرة.

كفيف يحفظ القرأن بالقراءات العشر

وعن صعوبات الحفظ دون البصر قال الشيخ عبد الرحمن المهدي أن الدراسة لم تكن صعبة،: كنت أسجل القراءة وأحفها بسهولة وفي البداية أحببت القرآن الكريم حينما تعلمت النطق بالكلام، فكنت أستمع إلى الشيخ محمود الحصري، والشيخ المنشاوي، والشيخ مشاري، وأعجبنى الشيخ مشارى راشد، وهذا دفعنى إلى الاستماع إليه لمدة 10 ساعات يوميا، كما أننى تأثرت بصوت الشيخ مشاري، ولكن تتدخل هنا الإرادة التى لا تأتى إلا بتوفيق من الله عز وجل، وساعدنى ذلك على التفوق فى الدراسة أيضا، لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معاً فعليه بالقرآن) والقرآن الكريم أراه أنه خير صاحب يدفع الإنسان إلى الاجتهاد فى العمل والدراسة ودواء وشفاء لما فى الصدور.

والده ترك عمله من أجل تعليمه القرءآن يقول الحاج المهدي جمال والد الشيخ عبد الرحمن، أنه كان يعمل صنايعي وترك العمل وكرس حياته لمساعدة ابنه في تنمية وتعزيز اتقانه للقرءآن الكريم، مشيرا إلى أنه كان سعيدا جدا عندما كان يرى ابنه يؤم المصلين ويتلو القرآن فى المناسبات، ويحصل على العديد من الجوائز. وعبر الحاج المهدي جمال عن مدى فرحته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ ابنه قائلا: كنت فخورا جدا عندما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما استطاع حصد جائزة المركز الأول على مستوى الجمهورية، وأيضاً استطاع هذا العام حصد المركز الثالث على العالم.