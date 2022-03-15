/685878/فيها-حاجة-حلوة--مهندس-يسخر-سيارته-لخدمة-غير-القادرين

أي حد محتاج العربية يكلمني في أي وقت ولو كنت في الشغل يجيب حد معاه يسوق العربية يروح المكان اللي هو عايزه وأنا تحت أمركم وأنا بسد دين وكرم ربنا عليا ولو من خارج أبو المطامير ممكن يجيب عربية وأدفع أنا أجرة السواق، هذه بعض من كلمات المهندس عادل أبو زامل ابن محافظة البحيرة مركز أبو المطامير، الذي قرر أن يسخر سيارته لعمل الخير وخدمة الغير قادرين من أهالي بلدته منذ 2011 إلى الآن ولم يمل ولم يرفض طلب لأحد طوال السنوات الماضية، مشيرا ولم تقتصر خدمات ابن محافظة البحيرة فقط على توصيل غير القادرين، إنما ذهبت لأبعد من ذلك، فيذهب بدلا عنهم لتخليص إجاراءات الأوراق الخاصة بهم.

وكان لكاميرا "دوت الخليج" حوارا مع الشاب عادل أبو زامل 30 عام، قال فيه ، أنه بدأ حياته من تحت الصفر، وكان يعاني كثيرا من قلة وغلو وسائل المواصلات في بلده، لذلك قرر بعد أن أكرمه الله أن يشتري سيارة ويسخرها لخدمة غير القادرين والتوصيل من وإلى المستشفيات طوال اليوم مجانا.

كيف جاءت الفكرة قال صاحب الـ 30 عاما:" ميحسش بالنار غير اللي مسكها" وأنا بدأت من تحت الصفر وكنت أكتر حد بيعاني وعشان كدا عرفت يعني إيه أساعد الناس، وفي بلدنا أبو المطامير يوجد مبادرة اسمها شباب الخير لمساعدة غير القادرين، يقدم فيها الطبيب الكشف دون أجر والصيدلي يعطي العلاج بخصم 50% وأصحاب المعامل لا يأخذون تكلفة الأشعة والتحاليل من غير القادرين.

مبادرة شباب الخير بالبحيرة

وقررت يكون لي دوراً في هذا العمل، وسألت نفسي " ايه أكتر حاجة يعاني منها الناس حاليا؟ وجدت ما كنت أنا أعاني منه وهو صعوبة وغلو المواصلات، فقررت أني اشتري عربية وأخلي التوصيل مجاناً لغير القادرين طوال اليوم، لنقلهم من وإلى المستشفى، وهذا العمل لله أولا ثم لأهل أبو المطامير.: والعمل الإنساني لا يقتصر فقط على فئة معينة من الناس وحنا كلنا واحد ولازم نساعد بعض. وأكد المهندس عادل أن ظهوره في وسائل الإعلام ليس بغرض الشهرة أو حبا في الظهور، وإنما الغرض هو نشر ثقافة المساعدة لغير القادرين بأي شكل كان.