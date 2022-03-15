/685877/الجمعة-سيمون-تكشف-أسرار-عن-مسيرتها-الفنية-ببرنامج-معكم-منى-الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة سيمون، ببرنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة سي بي سي، يوم الجمعة الموافق 17 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة سيمون ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي».

سيمون ببرنامج «معكم منى الشاذلي»

وتكشف سيمون خلال حلولها ضيفة على «معكم منى الشاذلي»، العديد من الأسرار حول مسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن تكشف العديد من الأسرار، حول مشوارها الفني، وسر عودتها للغناء بعد غياب دام 15 عامًا.

سيمون تكشف سبب ابتعادها عن الفن

من جانبه، كشفت الفنانة سيمون سبب ابتعادها عن الغناء لسنوات طويلة، رغم أنه كان بداية دخولها للمجال الفنى، وسبب شهرتها كفنانة فى البداية، موضحة أن الغناء بمثابة "الحياة" بالنسبة لها، ولم تبتعد عنه أبدا.

فقالت سيمون خلال حوارها مع الإعلامية دينا حويدق ببرنامج Its show time على قناة CBC، أنها كانت بعيدة عن الغناء تجاريا فقط، بسبب اختلاف طرق الإنتاج عما كان فى السابق، قائلة: "أنا عمرى ما بعدت عن الغناء خالص حتى بينى وبين نفسى، يمكن بعيدة بشكل تجارى وحفلات وشغل وكده لكن بحاول قدر الإمكان حتى لو فى عمل درامى مثلا إنى أقدم ولو أغنية فيه".

وتابعت: "فكرة الغناء بالنسبة لى حياة.. الفترة اللى بعدت فيها كان مفيهاش إنتاج بالمعنى السابق، يعنى لما بدأنا حياتنا الفنية كان فى منتجين وطريقة معينة للسوق لكن بعد فترة طريقة إنتاج الأغاني اختلفت".

وأضافت: "فكرة الغناء بالنسبة لى حياة.. الفترة اللى بعدت فيها كان مفيهاش إنتاج بالمعنى السابق، يعنى لما بدأنا حياتنا الفنية كان فى منتجين وطريقة معينة للسوق لكن بعد فترة طريقة إنتاج الأغاني اختلفت". فى نفس السياق، أوضحت سيمون أنها ستعود بشكل جديد، حيث ستقدم أغانى "سنجل" فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتبع إحساسها دوما منذ دخولها المجال الفني، قائلة: "أنا طول الوقت في مشواري مدربة إحساسي بشكل جميل.. يعني بتبع إحساسي في كل حاجة".

وأوضحت سيمون أنها ستعود بشكل جديد، حيث ستقدم أغانى "سنجل" فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتبع إحساسها دوما منذ دخولها المجال الفني، قائلة: "أنا طول الوقت في مشواري مدربة إحساسي بشكل جميل.. يعني بتبع إحساسي في كل حاجة تخص الشغل بتاعي، فأنا حسيت إن ده وقت ملائم جدا للعودة بمقاييس مختلفة وبإحساسى اللى مأكد لى ده، بالإضافة لتنوعات أغانى مختلفة جاتلى وحبيتها".