/685875/بعد-رئاسة-حسين-فهمي-لمهرجان-القاهرة-السينمائي-محمد-حفظي-يفتخر-بمجهوداته-في-الدورات-السابقة

تحدث محمد حفظي عن رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي، بعد إعلان حسين فهمي رئيسًا للمهرجان من دورته المقبلة، وأعرب أنه فخور بما حققه.

دوت الخليج ينقل لكم تعليق محمد حفظي بعد الإعلان عن رئاسة حسين فهمي لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد حفظي يتحدث عن سنوات ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائي

أعرب المخرج والمنتج محمد حفظي عن فخره بالدورات الـ 4 من مهرجان القاهرة السينمائي التي شَرُفَ برئاستها، وقال أنهم كانوا من المفترض أن يكونوا 3 فقط، ولكن بسبب التحديات التي واجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبحوا 4، وتمنى أن يكون قدم جهدًا صائبًا خلال هذه الدورات، بالتعاون مع الفريق القائم على المهرجان، في الإرتقاء بالمهرجان وجعله منصة هامة عالميًا وليس محليًا فقط.

وأشار حفظي إلى أن رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي من أهم محطات تاريخه الفني الذي سيخلدها له التاريخ، وتمنى أن يكون قد حقق المرجو من المهرجان في جذب جمهورًا أكثر لمتابعة آخر الأعمال السينمائية، وعدد أكبر من الدول للمشاركة فيه بأفلامها الراقية التي تستحق الانتشار.

محمد حفي يوجه الشكر لوزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم وفريق عمله

وجه محمد حفظي الشكر لوزيرة الثقاتفة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، على ما قدمته من دعم ومساندة لمهرجان القاهرة السينمائي خلال دوراته الـ4 الماضية، للاستمرار والنجاح رغم كل ما واجهه من صعوبات، خاصة مع تفشي كوفيد-19.

كما خص بالشكر والامتنا كل فرد من الفريق الموهوب الذي عاونه خلال الدورات الماضية للمهرجان، للوصول إلى النجاح وتقديم أحد أهم المهرجانات المصرية بشكل يليق بمصر، وصناعة السينما فيها، وأيضًا بطريقة محببة للنجوم والجمهور من كل أرجاء العالم.

تهنئة محمد حفظي للنجم حسين فهمي برئاسته مهرجان القاهرة السينمائي

ختم محمد حفظي الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي كلماته بتهنئة النجم حسين فهمي بالعودة إلى رئاسته للمهرجان مرة أخرى، ووصفه أنه مهرجان مصر الأول، وتمنى له النجاح والتوفيق في قيادته للمهرجان واستمراره في التألق الخاص بالمهرجان.

والجدير بالذكر هو إقامة حفل خاص بتسليم قيادة المهرجان بحضور تجمع حسين فهمي ومحمد حفظي، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.