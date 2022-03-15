/685874/جنايات-البحر-الأحمر-تحيل-شابين-للمفتي-قتلا-صديقهما-بسبب-الفلوس

أحالت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، شابين قتلا صديقهما عمدا وأخفيا جثته بصحراء الغردقة لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا. تعود تفاصيل الواقعة حين وجهت نيابة الغردقة قد وجهت تعم القتل العمد مع سبق الإصرار والخطف ودفن وإخفاء الجثة وسرقة متعلقاته الشخصية لشابين من أصدقاء المجنى عليه.

وقررت نيابة البحر الأحمر إحالة الشابين لمحكمة الجنايات، وذلك في واقعة قيامهما بقتل صديقهما عمدا بالغردقة واخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة. كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر آنذاك، تلقى إخطارا يفيد بإختفاء طالب بالثانوي وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صابر رئيس مباحث البحر الأحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة، وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه وراء ارتكاب واخفاء الحثة في منطقة جبلية بالغردقة لابعاد الشبهة عنهما.

قتلوه بسبب الفلوس

وتلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد ايام من البلاغ باختفاءه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة. وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة.وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده،وقاما بقتله واخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد أن قاما بخنقه واستوليا على هاتفى محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتي تم القاء القبض عليهما وقام بتمثيل الجريمة امام النيابة.

وكانت نيابة الغردقة قد قررت حبس المتهمين بقتل طالب والقاء جثته بمنطقة جبلية بالغردقة لمدة ٤ ايام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية وقاما المتهمان بتمثيل ارتكاب الجريمة ثم تم تجديد حبسهما اكثر من مرة حتي تم احالتهما للمحاكمة الجنائية لتحديد جلسة لمحاكمتهما حتي صدر الحكم باحالتهما لفضيلة المفتي.