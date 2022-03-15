/685873/النائبة-أمل-رمزي-عن-توجيه-الرئيس-بتسعير-الخبز-وطرح-سلع-مدعومة-قرارات-حاسمة-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار

دوت الخليج

وأكدت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم حاسمة في إطار مواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، على الأسعار، والتخفيف من أعباء هذه الأزمة على المواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة، ومواجهة المتلاعبين في أسعار السلع الأساسية والخبز غير المدعوم بالأسواق.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بضرورة متابعة مدى توافر الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، مع التركيز على المواد الأساسية التي يشتريها المواطنون في الشهر الكريم، سيكون لها مردودا إيجابيا على توافر جميع السلع في الأسواق بالكميات المناسبة للمواطنين.

ونوهت رمزي، إلى أنه حتى لا يكون هناك نقص في أي نوع من السلع مستقبليا وجه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

أمل رمزي: تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي يصب في صالح الفلاح

وتابعت أن هناك عدد كبير من المخابز السياحية رفعت الأسعار وهو ما اشتكى منه المواطنين، وقرار الرئيس السيسي بشأن ضبط ومراقبة الأسعار ودراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره يمنع أي تلاعب في الأسعار مرة أخرى.

وأكدت النائبة أمل رمزي، أن تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، يصب في صالح الفلاح ويشجع على التوسع في مساحة زراعة القمح.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تزداد مساحة زراعة القمح لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي التي كانت تبلغ المساحة 3.4 مليون فدان، أي بزيادة تبلغ 260 الف فدان، مؤكدة على توجيه الرئيس السيسي بزيادة هذه المساحة 500 ألف فدان، خلال العام القادم.

وشددت رمزي على أن الرئيس السيسي دائما يضع على رأس أولوياته دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «دوت الخليج»، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.