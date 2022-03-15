بعد وصوله جنيه ونص .. رئاسة الجمهورية:الرئيس وجه بتحديد سعر للرغيف العيش السياحي

/685870/بعد-وصوله-جنيه-ونص--رئاسة-الجمهوريةالرئيس-وجه-بتحديد-سعر-للرغيف-العيش-السياحي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الدكتور مصطفي مدبولي والحكومة للقيام بوضع تسعيرة للرغيف العيش من اجل السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الخبز قفز إلى أعلى مستوي له فوصل في بعض المناطق لـ 1.5 جنية للرغيف الواحد وهذا يكون سعر غالي جدا.

دوت الخليج

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن غدا في مجلس الوزراء سوف يتم تحديد سعر رغيف العيش ومناقشة التفاصيل بناء على توجيه السيد الرئيس.

سعر الخبز قفز إلى أعلى مستوي له

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن كان هناك توجيه أخر من السيد الرئيس عبد افتاح السيسي في السابق خاص برفع سعر القمح، مضيفا أن الرئيس أمر بوضع حافز إضافي فوق السعر العادي محفزا للسادة المزارعين والفلاحين بتوير أكبر كمية من القمح وسوف يتم هذا غدا تحديده وإعلانه من قبل السادة الوزراء داخل مجلس الوزراء.

وأوضح السفير بسام راضي أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسعير رغيف العيش السياحي جاء في إطار مراقبة الأسعار وكان التوجيه شامل بأن يكون هناك مجهود موازي ومواكب هذا التوجيه من وزارة التموين من خلال مباحث التموين ومفتشي التموين وبالتصديق مع الجهات الأخري الأمنية بمراقبة أسعار العيش السياحي.

وأشار إلى أن كان هناك توجيه أيضا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع من الحملات الخاصة بكراتين دوت الخليج الخاصة بالمواد الغذائية والذي بلغ عددهم أكثر من مليون كرتونة للمواطنين المحتاجين.