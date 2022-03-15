الأهلي يكتفي بالتدريبات الإستشفائية اليوم استعداداً لمواجهة المريخ السوداني

/685869/الأهلي-يكتفي-بالتدريبات-الإستشفائية-اليوم-استعدادا-لمواجهة-المريخ-السوداني

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره القاري فريق المريخ السوداني الجمعة المقبلة، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مباراة الجمعة بين النادي الأهلي والمريخ، في لقاء الإياب بين الطرفين، والتي سبق وحقق المارد الأحمر الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر الطرفين على تحديد ملعب المباراة والتي من المقرر أن يستضيفها المريخ، بعد إستضافة المارد لقاء الذهاب، والتي ورد في السابق بإستضافة الفريق السوداني اللقاء على ملعب الجوهرة الزرقاء معقل غريمه المحلي نادي الهلال.

تدريبات إستشفائية للنادي الأهلي

واكتفى النادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏