/685867/موقف-شيكابالا-من-المشاركة-في--مباراة-الزمالك-أمام-بترو-أتليتكو

واصل شيكابالا تدريباته التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، اليوم خلال تدريبات الزمالك، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وبنسبة كبيرة لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو حتى هذه اللحظة، لعدم شفاءه بشكل كامل ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

ومشاركة قائد الزمالك متوقفه على تماثله من الشفاء خلال مان الغد وبعد الغد وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبي الزمالك تدريبات بدنية قوية من أجل رفع المعدل البدني للاعبين تحت قيادة جيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، الذي خصص تلك الفقرة لرفع اللياقه البدنية الفترة القادمة.

وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بتدوين بعض ملاحظاته على اللاعبين أثناء التدريبات، ليعدلوا من الأخطاء التي وقعوا فيها.

عودة حازم إمام

وعاد حازم إمام للمشاركة مرة أخرى، بعدما غاب في مران الفريق بالأمس لحصوله على إذن من الجهاز الفني بالغياب.

فيريرا يجتمع بالونش

وأجتمع فيريرا خلال المران مع محمود حمدي الونش، لشرح له بعض التعليمات لتفادي الأخطاء التي وقع فيها خال الفترة الماضية، وتنفيذ بعض التعليمات الفنية الخاصة التي تحدث معه فيها.

ويتقابل الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.