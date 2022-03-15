/685866/ندى-ضحية-الإهمال-الطبي-دخلت-المستشفى-لإجراء-عملية-خرجت-بإعاقة

" بنتي رجلها اتعوجت ومش قادرة أصرف عليها ومش عارفة أعمل إيه"، حالة من الحزن والأسى تسيطر على والدة ندى، بعدما تعرضت ابنتها الوحيدة لواقعة إهمال طبى على يد طبيب يدعى م. ج ، بمحافظة البحيرة، طلب منها الطبيب 16 الف جنيه وبعد إجراء العملية، تبين أن ندى تعاني من اعوجاج في قدمها اليمنى.

روت والدة الطفلة ندى الحاجة هايدي محمد نور تفاصيل قصة الخطأ الطبي الذي تعرضت له ابنتها ندى لموقع " دوت الخليج " وعلى إثره خرجت من المستشفى بإعاقة في قدمها اليمنى، وتقول الحاجة هايدي: بنتي وقعت على سلم البيت وبعد أيام تسببت لها الكدمة في تكوين الخراج ولما روحنا للدكتور قال عملية وتكلفتها 16 الف جنيه استلفت المبلغ وعملت العملية وبعدها رجلها اتعوجت.

مأساة ندى بسبب خطأ طبي

قبضي 500 جنيه ومش بشتغل توفى زوجي من 13 سنة وأتحمل مصاريف ابنتي منذ طفولتها، ولكن الآن لم أعد قادرة تحمل تكاليف علاجها، لأنها الآن تحتاج لعملية كل شهرين، وطالبين مننا حذاء مغناطيس: " والله مش هقدر أستحمل أشوفها كدا، ومش عارفة أعمل ايه تكاليف المواصلات والأكل تقيلة علينا جدا، احنا والله بيقطع علينا النور ومحدش بيسأل علينا ، أنا تعبت لحنا بناكل لحمة مرة واحدة طول الشهر، وأهل البنت اتخلوا عننا من يوم ما ابوها توفى.

لجنة اسكان النواب تناقش قرارات هامة بشأن محافظة البحيرة

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، 22 طلب إحاطة مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة البحيرة، بشأن وجود بعض المشاكل بالبنية التحتية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث ناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

سناء أنور برغش، بشأن:

- إحلال وتجديد المساكن القديمة – بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة وإدراج مساحات داخل المخططات الجديدة إلقامة مجمعات إسكان اجتماعي.

-بشأن عدم تخصيص أماكن بالمخططات الجديدة لنشاء وحدات سكنية وإحلال وتجديد المساكن القديمة بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة.

النائب محمد يسري عبادة، بشأن: -عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

- عدم تفعيل إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية بالكوس والتوابع لها، و التابعة لمدينة كوم حمادة –محافظة البحيرة.