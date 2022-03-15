/685863/نبيلة-عبيد-تهنئ-حسين-فهمي-برئاسة-مهرجان-القاهرة-السينمائي-المناسب-في-المكان-المناسب

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة نبيلة عبيد للنجم حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تعليق نبيلة عبيد على تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة

ونشرت الجندي صورة للفنان الكبير حسين فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.. الفنان المناسب في المكان المناسب".

نبيلة عبيد توجه رسالة لنجوى فؤاد

على الصعيد الآخر، وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، رسالة للفنانة القديرة نجوى فؤاد، بعد تصريحها حول عدم سؤال الفنانين عليها باستنثاء الأولى.

ونشرت عبيد، صورة نجوى عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "صداقتنا غالية يا أحلى الفنانات.. وأنتي كمان طول عمرك بتسألي على الجميع.. كريمة النفس وجدعة وأطيب قلب".

نبيلة عبيد تنعي أنيسة حسونة

من جانبه، نعت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا عقب معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

تعليق نبيلة عبيد على تقليدها من قبل ميرهان حسين

وقالت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعا أنيسة حسونة.. حبيبة الأطفال ومقاتلة المرض، الله يرحمها ويكافئها على جزاء أعمالها للخير والإنسانية".

ونشرت الفنانة ​نبيلة عبيد​ فيديو على "إنستغرام" ظهرت فيه الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​، وهي ترقص وتقلد حركات نبيلة عبيد.

وعلقت نبيلة عبيد ذات الـ76 عاما على الفيديو قائلة "إنها عند مشاهدتها الفيديو دهشت، وقالت إنها هي نفسها التي تظهر فيه، لكنها لا تذكر أن هذا المشهد كان في فيلم، أو صورته هي".

وأضافت: "وبعدين لما عرفت صاحبة الفيديو فعلا قولت يا جمالك وجمال شطارتك.. الممثلة الموهوبة الجميلة ميرهان حسين".

وتابعت قائلة: "بس اللي مجنني إنتي جبتي بدلة الرقص دي منين يا عفريتة؟".

واختمت نبيلة تعليقها قائلة "أنا سعيدة إنك بتعرفي تقلديني وكل إلي بيحبوني دايما بيقلدوني خاصة في الفيلم ده.. بحبك وبحبكم كلكم..".