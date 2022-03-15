/685862/رقابة-شديدة-عليها-تموين-الشرقية-انشاء-34-معرض-ضمن-مبادرة-أهلا-رمضان-بالمحافظة

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية ان شهر رمضان ان شهر رمضان يشهد استعداد كبير كل عام، ولكن هذا العام الاستعداد أكبر واقوى من أي سنة، منوهة انه يوجد ما يقرب من 34 معرض بالشرقية بشأن مباردة أهلا رمضان مضيفة:” يوجد معارض لـ أهلا رمضان في كافة المراكز بالمحافظة بالأسعار المخفضة المعلن عنها”.

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وتابع فايزة عبد الرحمن أن محافظة الزقازيق بها ثلاث شوادر لمبادرة اهلا رمضان، بالإضافة إلى الاتفاق مع الهايبرات الكبرى من اجل عرض جزء من منتجات المعارض بها .

تموين الشرقية: انشاء 34 معرض ضمن مبادرة أهلا رمضان

ونوهت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان المعرض يكون عليه رقابة كبيرة، كما انه غير مسموح المبالغة في أخذ وسحب الكميات منه، مشيرة إلى أن المقبل على هذه المعارض هم المواطنين من اجل سد احتياجاتهم.

عدم شراء السلع بشكل اكبر من المطلوب

وطالبة وكيل وزارة التموين بالشرقية المواطنين بعدم شراء السلع بشكل اكبر من المطلوب لان هذا الامر هو من يتيح للتجار غلاء الاسعار .

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية

تجدر الاشارة إلى تمكن شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية.

وتبين ضبط 11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.