/685861/بعد-غياب-طال-على-بيراميدز-أحمد-الشناوي-يشارك-في-الفوز-على-المقاصة

حقق بيراميدز الفوز على نظيره المحلي مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقياً ودياً استعداداً لمنافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جمعت مباراة اليوم بين بيراميدز ومصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في الشوط الأول من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل باستاد شهداء بنينة في بنغازي بليبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد توفيق - عمر جابر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد الشناوي وإسلام عيسى، وهشام محمد، وعبد الله مجدي، ودودو الجباس.

نتيجة مباراة الصفاقسي وبيراميدز

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

نتيجة مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز

حقق النادي الأهلي الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة له بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب الإنتاج الحربي.

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، خاضها الفريق في هذا الموسم، متأخر مباراة عن الوصيف بيراميدز، صاحب الرصيد 26 نقطة.