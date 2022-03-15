مهرجان الإسماعيلية ينظم احتفالية خاصة للمخرج خيري بشارة

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قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، تحت رئاسة المخرج سعد هنداوي، إقامة احتفالية في دورتها الـ23 باسم الاحتفاء بالبدايات للمخرج خيري بشارة، الذي قدم فيلمًا قصيرًا أثار إعجاب الجمهور المصري والعربي والعالمي، خلال أيام قليلة من عرضه على منصة نتفلكس.

دوت الخليج يرصد احتفالية الاحتفاء بالبدايات للمخرج خيري بشارة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يحتفل مهرجان الإسماعيلية بالمخرج خيري بشارة من خلال الاحتفاء بالبدايات

يعمل القائمون على الدورة 23 من مهراجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، على تنظيم احتفالية للمخرج خيري بشارة، تحت اسم الاحتفاء بالبدايات، بعد النجاح الواسع الذي حققه فيلمه القصير يوم الحداد الوطني في المكسيك، والذي تم عرضه منذ أيام قليلة على منصة نتفلكس، والجدير بالذكر هذه الدورة ستُقام مابين 17 و23 مارس الجاري، في محافظة الإسماعيلية.

خيري بشارة بدأ باخراج الإعمال التسجيلية

أعلن سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن الاحتفالية التي ستقام في الدورة القادمة للمهرجان، ستحتفي ببداية المخرج الكبير خيري بشارة، الذي بدأ مشاوره الفني بالأفلام التسجيلية، وبعدها توجه ناحية إخراج الأفلام الروائية الطويلة.

وصرح هنداوي أنه سيتم توقيع كتاب السينما والواقع، الذي كتبه خيري بشارة عن تجاربه المتنوعة خلال سنوات إخراجه للأفلام التسجيلية، ويحتوي الكتاب على نماذج من سيناريوهات أفلام تسجيلية، وبعض المقالات التي تم نشرها عن الأفلام التسجيلية، والمقرر عرض3 من الأفلام التسجيلية التي أخرجها بشارة.

يوم الحداد الوطني في المكسيك من إخراج خيري بشارة

أنقلبت مواقع التواصل اللاجتماعي خلال اليومين الماضيين، إلى منصات للتعبير عن روعة فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك، وهو فيلمًا قصيرًا يحمل توقيع المخرج خيري بشارة، من بطولة النجم المصري آسر ياسين، والنجمة بسمة حسن، بمشاركة محمد لطفي وعدد من الفنانين المصريين والعرب، وتم عرضه منذ أيام، على منصة نتفلكس، ضمن عدد من الأفلام القصيرة التي أخرجها مخرجون عرب من بلدان مختلفة، تحت اسم في الحب والحياة، لعرض وجهات نظر عربية مختلفة عن موضوعات لها علاقة بالحب وسُبل الحياة المتباينة في الوطن العربي، ومن بين البلدان العربية المشاركة: مصر، تونس، السعودية والأردن.