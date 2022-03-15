متحدث الرئاسة: الحافز الإضافى لتوريد القمح المحلي لن يقل عن 60 جنيها للأردب

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كان ضمن سلسلة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، اجتمع الرئيس خلالهم مع الحكومة لمتابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع، ومنافذ التوزيع خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "الاجتماع الأول كان بنهاية الشهر الماضية، في 27 فبراير، ثم اجتماع مثل يومين مع الدكتور مصطفى مدبولي، ثم اجتماع اليوم، وتلك الاجتماعات عكست حالة اطمئنان بشأن المخزون الاستراتيجي من السكر والأرز والقمح والزيت واللحوم الحمراء والدواجن، كلهم متوفر ضمن المخزون، يكفي لمدة من 5 إلى 6 أشهر".

وقال السفير بسام راضيى: "الأرز حتى نهاية العام، والقمح أيضا حتى نهاية العام، وهناك تعاقدات تتجدد وتعاقدات جديدة، ولولا المجهود الذي تم خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء الصوامع على مستوى الدولة، كان الموقف سيكون مغاير تماما، لأنه في الوضع السابق، كانت الدولة لها قدرة للتخزين الاستراتيجي ما بين شهر وشهر ونصف فقط على أقصى تقدير".

وتابع: "اليوم نتحدث في متوسط من 4 إلى 5 أشهر، بسبب إنشاء الصوامع، ولكن أيضا تلك الصوامع تم تشييدها على مستوى بيئي عالي لحفظ الغلال والسلع بشكل صحي وعلمي ونقي، وتمنعها من أي عوامل أو أتربة، مثلما كان يحدث في الشون غير المتطورة، كذلك المخازن والصوامع لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية، بجانب سلسلة الطريق الجديدة لتسهيل نقل السلع".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "دائما نقول أن الأزمات والظروف الصعبة يكون اختبار قوي لأي دولة وقدرة الدولة، وأن هناك تخطيط مسبق وقت الرخاء، مثلما تصرفت الدولة بشكل متوازن خلال أزمة كورونا، حيث تم بذلك مجهود كبير خلال السنوات الماضية في القطاع الصحي وتم عمل قواعد بيانات، وكان له مردود كبير في التعامل مع الأزمة".

وقال السفير بسام راضي: "وزير التموين أكد أنه ليس هناك أي مشكلة وأن الأمور كلها مسيطر عليها والسلع متوفرة في الصوامع، وهناك توجيه آخر، في إطار السيطرة على الأسعار، سعر رغيف الخبز قفز بشكل متوالي، وكان التوجيه بهذا الشأن، حيث وجه الرئيس بتسعير الرغيف، وكان هناك توجيه خاص بتوريد سعر القمح".

وأضاف: "كان هناك توجيه شامل لأن يكون هناك مجهود موازي، للمراقبة على الأسعار، وتنفيذ ذلك على أرض الواقع منعا لأي زيادة أو تجاوز الأسعار المحددة، وهناك أيضا توجيهات بالتوسع في توزيع كراتين السلع على مستوى الجمهورية، وتوزيع أكثر من مليون كرتونة تحيا مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة والتموين والمحليات وهناك أيضا معرض ضخم للمواد الغذائية بتنظيم من وزارة التموين (أهلا رمضان)، هذا المعرض سيكون له فروع في كل المحافظات، وسيتم طرح منتجات في منافذ وزارة التموين".

وقال: "نحن في صدد محصول القمح، وسعره للتوريد تحصل عليه من الفلاحين العام الماضي بقيمة 710 جنيه، الآن وطبقا لتوجيهات الرئيس وصل إلى 810 بخلاف الحافز الإضافي الذي لن يقل عن 60 جنيها فوق الـ 810، وهناك فرق حوالي 150 جنيها".

واستكمل حديثه: "إدارة الأزمة في كورونا وكل الأمور، هناك عمل يومي واجتماعات يومية يعقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعمل على مدار الساعة متابعة دقيقة لكل ما يحدث، إدارة الأزمة تعمل عمل دؤوب والدولة تبذل مجهود كبير لكل وأدق التفاصيل".