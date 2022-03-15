وزير الزراعة: الدولة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة الأزمات  

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها.





وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاحه خط إنتاج اللقاحات البيطرية الجديد، أنه على سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن، وحينما أطلق الرئيس السيسى المشروع القومى للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية فى هذا الاتجاه.

وتابع:" أن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين، وأيضا مشروع التوسع الأفقى الذى ساهم فى زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات، وبالتالى تقليل الفجوات الغذائية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين".

وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعى للقلق، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التى يشهدها العالم حاليا من موجة فى ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هى التى تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة فى الأسعار.



وقال القصير إن لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك توجيهات لكافة الجهات فى الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح كما أعلن وزير التموين يكفى لمدة 4 أشهر، كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر المقبل، ونتوقع إنتاجية حوالى 10 مليون طن ونستهدف استلام منها حوالى 6 ملايين طن.

وذكر أن الدولة تُقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزراعين على توريد القمح، وبالتالى يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام، وأكد وزير الزراعة أيضا أن لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا حيث لم يذهب أى مواطن لشراء سلعة ولم يجدها عكس ما حدث فى كثير من الدول المتقدمة التى شهدت فى بعض الاحيان عجزا فى توفير السلع.