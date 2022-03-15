عاجل - متحدث الرئاسة: سعر رغيف الخبز سيتم تحديده غدًا فى مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة لديها مخزون استراتيجى من القمح والأرز حتى نهاية العام، مضيفًا أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده غدًا فى مجلس الوزراء.





وأوضح متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"الذى يعرض على صدى البلد، مساء اليوم، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، كان ضمن سلسلة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، واجتمع الرئيس خلالهم مع الحكومة لمتابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجى من السلع، ومنافذ التوزيع خصوصًا مع قرب شهر رمضان المعظم. وأضاف راضى أن الرئيس السيسى أكد على توفير اللحوم والدواجن، والسكر، والقمح، والأرز، والزيت، وتحقيق مخزون استراتيجى منها.

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