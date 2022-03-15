جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأحياء العجوزة وشمال الجيزة؛ للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير إحتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.
واطمأن راشد على توافر السلع الأساسية وسلع شهر رمضان المبارك والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة على المواطنين، موجها بضرورة توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة وزيادة المعروض أولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أية ممارسات احتكارية، مشيرا إلى متابعته اليومية لمجهودات الأجهزة التنفيذية فى ذلك الصدد بما يحقق الانضباط بالأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط المتلاعبين فى الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.