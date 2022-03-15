محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط المتلاعبين فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد بمواصلة شن الحملات التموينية بشكل يومى على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت للتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأحياء العجوزة وشمال الجيزة؛ للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير إحتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

واطمأن راشد على توافر السلع الأساسية وسلع شهر رمضان المبارك والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة على المواطنين، موجها بضرورة توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة وزيادة المعروض أولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أية ممارسات احتكارية، مشيرا إلى متابعته اليومية لمجهودات الأجهزة التنفيذية فى ذلك الصدد بما يحقق الانضباط بالأسواق.