نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العمل ببيوت الطلبة ومركز تأهيل ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - تابعت نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمقر بيوت الطلبة بالخارجة، والذى تم تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ لخدمة الطلاب المغتربين وأبناء المناطق النائية بالمحافظة.





وتفقدت نائب المحافظ -حسب بيان- مقر إقامة كل من الطلبة والطالبات والخدمات المقدمة لهم؛ ووجهت بسرعة الانتهاء من إنشاء ملعب الكرة الطائرة المخصص للطالبات، وإجراء الصيانة اللازمة لخط الصرف الصحى بمدرسة التربية الفكرية المجاورة للمقر.

وزارت مركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة؛ لمتابعة عمل الوحدات والعيادات الصباحية، مشيدة بمستوى الأداء والتطور فى حالة الأطفال من رواد المركز.. ووجهت بصرف مكافأة للعاملين بالمركز تقديرا لجهودهم المبذولة.

فى سياق آخر، احتفلت جامعة الوادى الجديد بيوم الرياضيات، وذلك بالتعاون مع قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا حسنين عميد كلية العلوم وعدد من أساتذة الرياضيات بكلية العلوم والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، إنه تم بحث أسباب عزوف الطلاب عن دراسة الرياضيات بالجامعات والوصول إلى توصيات وحلول، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم الاحتفالات واللقاءات العلمية لضمان تحقيق أكبر قدر من الإفادة ومناقشة القضايا العلمية المختلفة.

وفى الوادى الجديد أيضا، قال مدير عام مديرية الثقافة، محسن حسب، إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.