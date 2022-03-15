/685826/خبير-اقتصادى-يشيد-بنجاح-الدولة-المصرية-فى-التعامل-مع-الأزمات-العالمية

أشاد محمد البهواشى، خبير أقتصادى،بجهود الدولة المصرية ونجاحها فى التعامل مع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

المخزون الاستراتيجى لدى الدولة المصرية من السلع الأساسية

واكد محمد البهواشى، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، انه لا توجد أزمة فى الأحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية لدى الدولة المصرية، مضيفا أنه لم يحدث فى مصر مثلما يحدث حاليا فى دول العالم من نقص فى السلع الاساسية.

وأشار الى أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من القمح لمدة 4 أشهر ونصف،بالأضافة الى أن موسم حصاد القمح الجديد سوف يبدأ فى أول شهر 4، وبالتالى مصر لديها مخزون استراتيجى للقمح حتى نهاية العام الجارى، مؤكدا أن الدولة المصرية لديه مخزون استراتيجى أمن وكافى للسلع الأساسية حتى نهاية العام.

وأضاف أن المشروع القومى للصوامع هو مشروع هام للغاية، حيث ساهم فى زياد القدرة الاستيعابية والتخزينية للدولة المصرية.

نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات العالمية

وأشاد محمد البهواشى بنجاح وقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات العالمية بدايتا من جائحة كورونا وصولا الى الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بأصلاحات هيكلية فى كافة قطاعات الدولة المصرية.

وأكد على أن الدولة المصرية كان لديها بدائل لتخطى الأزمات العالمية، مضيفا أن مصر كانت السوق البديل الى الدول الأوروبية فى الفترة السابقة.

ولفت الى أهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسى لدعم قطاع الزراعة وتمكين المزارع المصرى فى محاولات متتالية من قبل الدولة لازالة جميع العواقب التى تواجهه، بالأضافة الى سعى الدولة الى زيادة البقعة الزراعية و خلق اسواق جديدة للسلع المصرية

وأوضح ان القيادة السياسية فى الفترة الحالية تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها والأرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم له، مؤكدا أن الدولة أولت أهتمام للقرى المهمشة والفقيرة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واشاد بجهود وزارة التموين والوزرات المعنية من أكل ضبط الأسعار فى الاسواق ومنع جشع قلة من التجار الذين يحاولوا أن يستغلوا الأزمات لمصالحهم الشخصية.