/685832/المواطن-أولا--سلسلة-قرارات-رئاسية-تنتصر-للمصريين-وتحمي-محدودي-الدخل

يملك الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من مقومات القيادة الرفيعة، والتي جعلت منه زعيما استثنائيا في مصر والمنطقة العربية، وياتي ضمن أهم تلك المميزات، هي التدخلات الحاسمة، والإجراءات السريعة، والتي دوما ماتكون لصالح مصر والمصريين، الأمر الذي ظهر جليا من خلال مجموعة من القرارات التي انتصر فيها لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرصد دوت الخليج خلال تقريره التالي، حجم الانحياز المطلق للرئيس السيسي إلى الوطن والمواطن، واتخاذه القرارات السريعة والفعالة، لتجنيب المصريين آثار التغيرات العالمية والأحداث التي يكون لها طابع عالمي، ولكن تصاحبها تأثيرات تمتد إلى كافة دول العالم في هيئة ارتفاع أسعار أو غلاء للسلع الأساسية.

الأولوية للمواطن

يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأب شديد على مدار السنوات الماضية، لهدف أساسي ورئيسي وهو تطوير وجه الحياة في مصر، والارتقاء بأحوال أهلها وتحسين معيشتهم، وهو الأمر الذي يتجلى في قدر كبير وهائل من المجهود الذي يبذله الرئيس، حيث اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وجاءت مستخرجات الاجتماع ذات طابع سار ومبهج لعموم المصريين، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.

ويظهر ذلك رغبة رئاسية قوية في التصدي لمحاولات الجشع من جانب التجار، والبقاء في حالة يقظة تامة لكل مايمس نبض الشارع، والتدخل في الوقت المناسب من خلال التوجيهات الفعالة، والتي تعاملت تلك المرة مع مسألة "الخبز الحر" الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

السلع الغذائية

سادت حالة من السعادة والتفاؤل الشديد بين المواطنين، نظرا لما وجه به الرئيس استباقا للموسم الرمضاني الذي يكن له المصريون كافة المشاعر الإيجابية الطيبة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بقيام القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق دوت الخليج بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوزيع "كراتين رمضان" للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

نبض الشارع

يملك الرئيس عبدالفتاح السيسي القدرة الكاملة على التعرف على نبض الشارع المصري، حيث يضع أحوال المواطنين كأولوية قصوى، وهو القدر من الأهمية الذي يتلقفه المسؤولين ويتسرب لهم نتيجة إصرار الرئيس السيسي على مراعاة أحوال المصريين، حيث يوجه بذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتأتي الحلول الرئاسية في الصميم تماما من منبع الأزمات، الأمر الذي يكون له صدى فوري على الشاعر ويلبي احتياجات المواطنين، فنظرا لقرب الرئيس السيسي من الشارع المصري وإطلاعه الشديد على أحواله وامتلاكه الحلول الفعالة للتعامل م متطلبات ملايين المصريين، فإن حالة احتفاء وترحيب كبرى تحيط بقرارت الرئيس.

ويأتي ضمن تلك القرارات، ما تابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، الامر الذي جاء على إثره إجراء جديد من الرئيس الذي وجه الرئيس بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

القيادات الوطنية

يمثل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عموم أبناء الشعب المصري، ويأتي حزب مستقبل وطن صاحب الشعبية الأكبر في الشارع، ليعبر عن تطلعات الشارع ويحمل آماله ورغباته، لذا يتواجد على الدوام زعيم الأغلبية أشرف رشاد في القلب من المساعي والخطوات التي يتخذها داخل وخارج أروقة البرلمان من أجل تعزيز وترسيخ الإجراءات الرئاسية للتخفيف عن المواطنين.

يبرز حزب مستقبل وطن كالظهير الحزبي القوي، الذي يملك بأدواته وأذرعه القدرة على إيصال هدايا الرئيس للمواطنين في أي من بقاع الجمهورية، كما أن أمينه العام والنائب الأول لرئيس الحزب أشرف رشاد، كان في الزمان تماما حيث إبراز تصريحات الرئيس والاحتفاء بتوجيهاته لصالح طرح السلع الغذائية المخفضة وتوزيع كراتين رمضان.