/685860/بسام-راضي-الدولة-المصرية-لديها-مخزون-استراتيجي-من-القمح-والأرز-حتي-نهاية-العام

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة لديها مخزون استراتيجي من القمح والأرز حتي نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توفير اللحوم والدواجن والسكر والقمح والأرز والزيت وتحقيق مخزون استراتيجي منها.

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وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الأزمات عندما تأتي أو تكون الدولة تحت ضغط ظروف صعبة بيكون أختبار قوي للدولة وقدرة الدولة وللتصدي لهذه الأزمات وخاصة في ما يخص السلع الغذائية والأمور الاستراتيجية من هذا القبيل، من هنا تظهر قدرة الدولة وأن كان هناك تخطيط مسبق وقت الرخاء.

التأكيد على توفير اللحوم والدواجن والسكر والقمح والأرز والزيت وتحقيق مخزون استراتيجي منها

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية بذلت مجهود كبير في القطاع الطبي والصحي أثناء انتشار فيروس كورونا واستطاعت الدولة التصدي لهذه المحنة التي اجتاحت العالم أجمع وهذا كان له مردود إيجابي كبير في التعامل مع الأزمة.

وأوضح السفير بسام راضي أن التخطيط وقت الرخاء له أهمية كبيرة في عبور الأزمة في الوقت الحالي، منوها ان وزير التموين أكد على أن هناك سيطرة على كافة الأمور.ولفت راضي إلى التوجيه الرئاسي للسيطرة على سعر رغيف الخبز الغير مدعوم، من خلال تسعير سعر رغيف العيش من خلال مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اليوم نتحدث في أن الصوامع الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها تستطيع تخزين استراتيجي من السلع الغذائية يصل من 5 أشهر إلى 6 أشهر.