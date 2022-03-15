/685855/متحدث-الرئاسة-يكشف-تفاصيل-اجتماع-الرئيس-اليوم-بالدكتور-مصطفي-مدبولي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع اليوم كان من ضمن سلسلة اجتماعات تمت خلال الأسابيع الماضية في نفس الإطار لتوفير أرصدة استراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، مشيرا إلى أن الرئيس اجتمع برئيس الوزراء والسادة الوزراء لمتابعة الأسعار ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية وكذلك الأسعار ومنافذ التوزيع خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

دوت الخليج

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الاجتماع الأول كان في أخر الشهر الماضي في 27 فبراير ثم كان هناك اجتماع من يومان مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ثم اجتماع اليوم، موضحا أن جميع هذه الاجتماعات كانت لمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء اليوم

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماعات الثلاثة وخاصة اجتماع اليوم أظهر أن هناك حالة إطمئنان من المخزون الاستراتيجي الخاص بالسلع الرئيسية والذي منها الأرز والسكر والقمح والزيت واللحوم الحمراء والدواجن وكل هذه السلع متوفرة بمخزون استراتيجي ليقرب بمدة 6 أشهر.

وأوضح السفير بسام راضي أن لولا المجهود الذي تم خلال السنوات الماضية بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع إنشاء الصوامع الاستراتيجية على مستوي الدولة لكان الموقف سيكون مختلف تماما، لأن في الوضع السابق قبل أن يتم تشيد تلك الصوامع كانت ادلوة لها قدرة للتخزين الاستراتيجي بين شهر وشهر ونصف فقط.

وأشار إلى أن اليوم نتحدث في أن الصوامع الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها تستطيع تخزين استراتيجي من السلع الغذائية يصل من 5 أشهر إلى 6 أشهر.