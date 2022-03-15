بالفيديو.. رسالة هامة من خالد الجندى للمشايخ: راعوا الفقير فى فتاوى الزكاة

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وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نداء الى كل شيوخ مصر بأن يراعوا الفقراء فى فتاويهم، قائلا: "انا عاوز من مشايخنا الفضلاء يباعوا ان الناس بتكح تراب، وكمان الطبقة المتوسطة بقيت مش موجودة، ومفيش دولة فى العالم هتقدر تلبى كل احتياجات شعوبها، فلازم فتاوى الشيوخ لا تنفصل عن الشعب".

دوت الخليج

رسالة هامة من خالد الجندى للمشايخ: راعوا الفقير فى فتاوى الزكاة

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لازم تخلوا فتاويكم تقرب الاغنياء بالفقراء، انا اقولكم ازاى لما يكون واحد عنده مليون جنيه، بياخد عليهم ١٠ آلاف جنيه فى الشهر، يبقى اخر السنة معاه مليون و١٢٠ ألف جنيه، وتيجى نقوله ادفع زكاة على المبلغ كله ولا على الربح، الصراحة مينفعش تقوله على الربح لانه ١٠% على الربح، يبقى الفقير هياخد ١٠ آلاف جنيه، حضراتكم بتراعوا الغنى وبتخلوه يدفع على الربح، اتقوا الله فى الفقراء، لازم الزكاة تخرج على اصل المبلغ كله، ليه توفر للغنى ١٥ ألف جنيه، من حقوق الفقراء، لازم تراعوا حق الفقير ويكون فى نظرة موضوعية لفقه الزكاة".

خالد الجندى: من يتهكم على أحاديث سيدنا النبى كافر خارج من الملة

وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التهكم على أحاديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا: "القرآن الكريم حذر من رفع الصوت على سيدنا النبى، وطالب بالتعامل معه بتوقير واحترام وأدب شديد، وأكد القرآن من تطاول على الله ورسوله كفر ".

وتابع الجندى"لو قولت نكتة على ربنا أو الرسول، او الجنة والنار أو الملائكة، فأنت فى مصيبة كبيرة وهى الكفر، فالذى يتطاول على أحاديث رسول الله فهو كافر خارج من الملة". واستكمل: "فى ناس تهكمت على حديث لسيدنا ان وقالوا البيت الذى لا يسجل فى الشهر العقارى لا تدخله الملائكة، نقول لهم ألف هنا وشفا ما فعلتموه يكفركم".