/685852/أمين-سياحة-النواب قرارات-الرئيس-السيسى-بشأن-تسعير-رغيف-الخبز-الحر خطوة-ممتازة-لصالح-المواطنين

أكدت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها الحكومة اليوم بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة ، وزيادة منافذ القوات المسلحة لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، خطوة ممتازة تؤكد إنحيازه للمواطن وتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية في الوقت الذى يستغل فيه التجار هذه الظروف وزيادة الأسعار على المواطنين .

دوت الخليج

أمين سياحة النواب: قرارات الرئيس السيسى بشأن تسعير رغيف الخبز الحر خطوة ممتازة لصالح المواطنين

وقالت النائبة أمانى الشعولى أن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير كافة السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة ، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم ، مشيدة بالتحركات السريعة من جانب الدولة المصرية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتصدى لها بكل قوة ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدد من القرارات الهامة لوقف موجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية والتصدي لموجه الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية ، والتصدي لجشع التجار واحتكار عدد من السلع خاصة قبل شهر رمضان المبارك، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".