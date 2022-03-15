/685850/النائب-عمرو-السنباطي-توجيهات-الرئيس-السيسي-تؤكد- حرص-الدولة-على-التصدي-للسياسات-الاحتكارية
أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، على أهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الاسعار و الاسواق ، لافتا الي انها تأتي في الوقت المناسب و تستهدف الا يتحمل المواطنين اعباء مالية جديدة .
دوت الخليج
أهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الاسعار و الاسواق
و أشاد السنباطي بتوجيه الرئيس الحكومة بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ ، موضحا ان هذا سيعيد الانضباط للاسواق في ظل سعي البعض لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين .
ولفت السنباطي إلى ان تفعيل الرقابة من خلال مباحث التموين و التأكد من تنفيذ التسعيرة التى تحددها الدولة امر هام جدا ، و يعكس انحياز لمحدودي الدخل حتى لا يتحكم الجشع و الطمع في الاسواق و يدفع المواطن الثمن ، مضيفا " توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية و حماية المواطن من جشع التجار .
و قال السنباطي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدا اهمية توجيهات رئيس الجمهورية والتي حث فيها على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "دوت الخليج"، لتوفير السلع الغذائية باسعار منخفضة . ووجه السنباطي رسالة للتجار قائلا " عليكم مسئولية مجتمعية تجاه وطنكم فلا تستغلوا الظروف ، و ساهموا في تخفيف الاعباء على المواطنين بعيدا عن البحث عن ارباح و مكاسب غير مشروعة من جيوب البسطاء ، مضيفا " فالدولة بكافة اجهزاتها التنفيذية تعكف على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجة ، و على الجميع ان يتكاتف تحقيقا للمصلحة العليا للوطن " .
و أشاد السنباطي بالاجراءات التي اتخذتها الدولة و توجيهات الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ، موضحا ان هذا يحقق مصلحة المواطن و الفلاح و يحقق استقرار في الاسواق ايضا ، كما اشاد بوقف تصدير بعض السلع لضمان توفرها باسعار مناسبة تحقيقا لمصلحة المواطن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عمرو السنباطي: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.