/685850/النائب-عمرو-السنباطي-توجيهات-الرئيس-السيسي-تؤكد- حرص-الدولة-على-التصدي-للسياسات-الاحتكارية

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، على أهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الاسعار و الاسواق ، لافتا الي انها تأتي في الوقت المناسب و تستهدف الا يتحمل المواطنين اعباء مالية جديدة .

دوت الخليج

أهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الاسعار و الاسواق

و أشاد السنباطي بتوجيه الرئيس الحكومة بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ ، موضحا ان هذا سيعيد الانضباط للاسواق في ظل سعي البعض لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين .

ولفت السنباطي إلى ان تفعيل الرقابة من خلال مباحث التموين و التأكد من تنفيذ التسعيرة التى تحددها الدولة امر هام جدا ، و يعكس انحياز لمحدودي الدخل حتى لا يتحكم الجشع و الطمع في الاسواق و يدفع المواطن الثمن ، مضيفا " توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية و حماية المواطن من جشع التجار .

و قال السنباطي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدا اهمية توجيهات رئيس الجمهورية والتي حث فيها على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "دوت الخليج"، لتوفير السلع الغذائية باسعار منخفضة . ووجه السنباطي رسالة للتجار قائلا " عليكم مسئولية مجتمعية تجاه وطنكم فلا تستغلوا الظروف ، و ساهموا في تخفيف الاعباء على المواطنين بعيدا عن البحث عن ارباح و مكاسب غير مشروعة من جيوب البسطاء ، مضيفا " فالدولة بكافة اجهزاتها التنفيذية تعكف على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجة ، و على الجميع ان يتكاتف تحقيقا للمصلحة العليا للوطن " .

و أشاد السنباطي بالاجراءات التي اتخذتها الدولة و توجيهات الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ، موضحا ان هذا يحقق مصلحة المواطن و الفلاح و يحقق استقرار في الاسواق ايضا ، كما اشاد بوقف تصدير بعض السلع لضمان توفرها باسعار مناسبة تحقيقا لمصلحة المواطن .