/685847/ضبط-11-طن-أعلاف-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-بالدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. وتبين ضبط 11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

يفتتح اليوم، أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، معرض "أهلا رمضان "وبحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية فى المحافظة. وقال رعب إن المعارض التى ستتولى الغرفة التجهيزات الداخلية لها واختيار نوعية المعروضات والتجار والوكلاء والمنتجين لاقامتها في مراكز ومدن الدقهلية، ولمدة شهر تم الاتفاق مع المحافظ على تقديم تخفيضات بنسبة 25٪ في السعر عن متوسط الأسعار السائدة لنظيرتها بالأسواق، كمشاركة من جموع تجار الدقهلية نحو أهالي المحافظة في ظل موجة من الغلاء عالمية علما بأن هناك احتياطات كافية على الأراضي المصرية من كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.

وأشار رئيس غرفة الدقهلية التجارية إلى أنه تم توفير الأماكن المتميزة لإقامة منافذ البيع الجماعى لمعرض «اهلا رمضان»، للعام الثامن على التوالي، والتأكد من تطبيق اتفاق الغرفة مع العارضين بنفس المواصفات والجودة والأسعار مع المحافظ. على أن تتولى الغرفة التنسيق مع العارضين لتعويض أي نقص يومي من السلع والمنتجات أول بأول في المعارض. وطالب جموع المواطنيين عدم التكالب على تخزين السلع والمنتجات المختلفة انطلاقا من مخاوف موجة الغلاء خصوصا ان هناك فائض عرض ومخزون من كافة السلع والمنتجات المختلفة.

اليوم افتتاح معارض أهلا رمضان بالدقهلية

ونفى “رعب” أن يكون دور الغرف التجارية وفقا للقانون تحديد السعر أو القيام بالرقابة على الأسواق، ولكن يقتصر دورها فقط على التحليل ومتابعة حركة الأسواق ووضع أي تطور أمام صانع القرار مع وضع الاقتراحات للتغلب على تلك المشكلات بناء على مقترحات الشعب النوعية المتخصصة فى كل نشاط، علاوة على سعي الغرف التجارية لإقامة معارض ومنافذ بيع جماعي تؤثر فى حجم المتاح بالأسواق، وزيادة تنوع السلع والمنتجات أمام المواطنين لإجبار بعض التجار المحتكرين طواعية لتخفيض السعر وطرح السلع والمنتجات إلى الأسواق مع وضع قائمة استرشادية بكافة السلع الرئيسية والمنتجات الغذائية وفق حساب التكلفة الحقيقية ومدخلات الإنتاج الواقعية