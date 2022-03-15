وكيل صحة المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة

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قام الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعمل جولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات الشهداء المركزي ومستشفى زاوية الناعورة بمركز الشهداء صباح اليوم الثلاثاء.

وتفقد وكيل صحة المنوفية جميع الأقسام من استقبال وطوارئ وحضانات وعنايات وأقسام الداخلي والعمليات والأشعة ومعامل التحاليل والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام بكل مستشفى، كما تفقد أيضاً جميع أعمال التطوير بكل مستشفى والوقوف على أهم المستجدات والاحتياجات للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كما تم أيضاً الوقوف على مدى رضاء المرضى عن مستوى تلك الخدمات الطبية المقدمة لهم بكل مستشفى.

جولات وكيل صحة المنوفية

قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بعمل جولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بمستشفيات قويسنا المركزي و بركة السبع العام .

رافق وكيل صحة المنوفية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، وقيادات الطب العلاجي بالمديرية والإدارات سالفة الذكر بحضور كلاً من دكتور محمد القرشي مدير مستشفي بركة السبع العام ، والدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي وجميع الأطقم الطبية و الإدارية المنوطة بتقديم الخدمة بكل مستشفى.

حيث تم تفقد جميع الأقسام من استقبال و طوارئ وحضانات وعنايات وأقسام الداخلي والعمليات و الأشعة ومعامل التحاليل والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة و الوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام بكل مستشفى.

مشروعات حياة كريمة فى المنوفية

كما تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره وتقديره لجميع الأطقم الطبية والإدارية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين بكل مستشفى لجهودهم المبذولة في ظل ظروف جائحة كورونا من أجل تحقيق خدمة طبية بجودة عالية تلائم آمالهم و أحلامهم آملا منهم المزيد والمزيد من أجل صحة و سلامة المرضى.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير قطاع الصحة، تزامناً مع مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” والتى أطلقها لتطوير الريف المصري.