سليمان وهدان لـ دوت الخليج: تحديد تسعيرة الخبز الحر سيحد من العشوائية والتضارب 

/685844/سليمان-وهدان-لـ-تحيا-مصر-تحديد-تسعيرة-الخبز-الحر-سيحد-من-العشوائية-والتضارب

علق النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، قائلا: قرار صائب لأن الخبز الغير مدعم أصبح له أهمية كبري ولاسيما في ظل وجود شرائح كثيره تستهلكه.

دوت الخليج

وأوضح وهدان، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن وضع تسعيرة للخبز غير المدعم، والرقابة عليه وعلي باقي السلع الضرورية الأخري، سيحارب جشع التجار والمفسدين الذين يستغلون الظروف، مضيفا: قرار صائب وسوف يحد من العشوائية والتضارب.

سليمان وهدان: تحديد تسعيرة الخبز الحر يأتي في إطار دعم الدولة للمواطن البسيط

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلي أن القرارات الأخري التي أصدرتها القيادة السياسية كسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي وقيام القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، تعكس مدي اهتمام الرئيس السيسي بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها.

وتابع وهدان: توجيهات الرئيس السيسي بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة يأتي في إطار دعم الدولة للمواطن البسيط، مؤكدا أن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم جاء للحد من ارتفاع سعره المبالغ فيه.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، علي ضرورة متابعة ومراقبة هذه القرارات من قبل الجهات التنفيذية منعا لعدم التلاعب في أسعار السلع الضرورية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تزداد فيه معدلات استهلاك السلع عن باقي الشهور الآخري.

السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.

الرئيس السيسي، وجه بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

ووجه الرئيس السيسي، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.