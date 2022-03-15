/685843/بفرمان-من-كارتيرون-الاتفاق-السعودي-يفاوض-سيف-الدين-الجزيري

دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية بأن نادي الاتفاق فتح خط مفاوضات مع الدولي التونسي للحصول على خدماته بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، والزمالك السابق.

وكان كارتيرون يعتمد على سيف الدين الجزيري بشكل أساسي مع الزمالك خلال فترة توليه مسئولية تدريب الفريق، بجان أنه معجب بقدراته كهامجم للفريق لذلك طلب التعاقد معه.

وكان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقتاً سابقاً، بأنه تم عرض سيف الدين الجزيري للبيع، في إنتظار تلقي عرض للقلعة البيضاء من أحد الفرق لشراء اللاعب.

ويتقابل الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الزمالك بشكل رسمي من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الوداد بهدف نظيف، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليتأكد خروج الفريق رسمياً.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبي الزمالك تدريبات بدنية قوية من أجل رفع المعدل البدني للاعبين تحت قيادة جيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، الذي خصص تلك الفقرة لرفع اللياقه البدنية الفترة القادمة.

وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بتدوين بعض ملاحظاته على اللاعبين أثناء التدريبات، ليعدلوا من الأخطاء التي وقعوا فيها.

عودة حازم إمام

وعاد حازم إمام للمشاركة مرة أخرى، بعدما غاب في مران الفريق بالأمس لحصوله على إذن من الجهاز الفني بالغياب.

فيريرا يجتمع بالونش

وأجتمع فيريرا خلال المران مع محمود حمدي الونش، لشرح له بعض التعليمات لتفادي الأخطاء التي وقع فيها خال الفترة الماضية، وتنفيذ بعض التعليمات الفنية الخاصة التي تحدث معه فيها.

ويتقابل الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.