رانيا محمود ياسين تحتفل بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة رانيا محمود ياسين بتولي النجم حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا محمود ياسين تهنئ حسين فهمي

وهنأته ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت صورة من الخبر، وعلقت عليه في سعادة قائلة: "خبر جميل جدًا".

قرار بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت قد أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظى.

ووجهت عبدالدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

على الصعيد الآخر، احتفت الفنانة رانيا محمود ياسين، بابنها عمر محمد رياض، بعد تجربته التمثيلية الأولى في حكاية «أوضة وصالة» بمسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، التي بدأ عرض أولى حلقاتها، أول أمس السبت، على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونشرت رانيا محمود ياسين لقطة لابنها من المسلسل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معلقة: «ربنا يحميك ياحبيبي»، واقترن تعليق رانيا محمود ياسين بالخرزة الزرقاء، والتي توضح خوفها على نجلها من الحسد في ظهوره الأول.

يذكر أن أعمال الفنان الكبير حسين فهمي في السينما والمسرح والتليفزيون تجاوزت الـ 180 عملًا، ونال عنها العديد من الجوائز.

حصل الفنان حسين فهمي على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه «دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة».

كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل» في مهرجان النيلين عام 1983، وفي عام 2006 قدّم برنامجا تلفزيونيا بعنوان «الناس وأنا»، وتكررت التجربة، عندما قدم برنامج بعنوان «أنا والحياة».

على مدار عمره، تزوج الفنان الكبير حسين فهمي ست مرات، وله ثلاثة أولاد، الأولى من السيّدة، نادية محمود، فيما كان يدرس الإخراج في أمريكا، وأنجبا «نائلة ومحمود».