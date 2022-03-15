/685841/أستاذ-اقتصاد-الارتفاع-العالمي-في-اسعار-السلع-توقعنا-حدوثه-والدولة-وضعت-رؤية-للارتقاء-بالاقتصاد-المصري

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الأزمة العالمية بين روسيا واوكرنيا سجلت أعلى ارتفاع في الاسعار العالمية مضيفا ان ههذا الارتفاع لم يحدث منذ 40 عام .

دوت الخليج

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز ان الارتفاع العالمي في اسعار السلع كان متوقع حدوثه، مشيرا لالى وجود أزمات في حركات الشحن العالمي والنقل بالاضافة إلى ان طرفي الأزمة لديهم ثلث وارادات العالم .

أستاذ اقتصاد: الارتفاع العالمي في اسعار السلع توقعنا حدوثه والدولة وضعت رؤية للارتقاء بالاقتصاد المصري

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تأثرت كباقي دول العالم، ولكن لولا ما فعتله الدولة المصرية السنوات السابقة لتأثرنا بشكل مبالغ وكان الوضع غير جيد بالمرة.

ونوه استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وضعت رؤية 2030 للارتقاء بالاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي من اجل مواجهة ما يستجد من ازمات طارئة مضيفا:" عندنا فلوس كاش نقدر نشتري بيها حاجتنا".

انشاء المشروع القومي للصوامع من اجل زيادة القدرة الاستيعابية وزيادة التخزين للقمح

وتابع الدولة لديها رؤية جيدة في توفير السلع الهامة ومنها القمح، حيث تم انشاء المشروع القومي للصوامع من اجل زيادة القدرة الاستيعابية وزيادة التخزين، وبالتالي ما قامت به الدولة في مجال القمح هو ما ادى الى وجود مخزون يكفي 9 أشهر بعدما كان مخزوننا منه يكفي 3 أسابيع قبل قدوم الرئيس السيسي.