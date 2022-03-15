/685840/المهمة-الليلية-الجريئة-فرقة-عسكرية-خاصة-لإنقاذ-رئيس-أوكرانيا-من-القتل

دوت الخليج

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحاجة إلى ذخيرة وليس تذكرة طيران، فهكذا صرخ الرئيس الأوكراني بوجه مسؤولين أمريكيين وأوروبيين كانوا يفاوضونه على الهروب خارج أوكرانيا لتجنب مقتله على يد الروس، أو الاسر بأفضل الأحوال، وبالتالي انهيار ايقونة الدفاع عن كييف بوجه غزو جيش فلاديمير بوتين.

خطط الغرب لخليفة رئيس أوكرانيا

وأضاف التقرير أن على ذمة الصحف الغربية كل هذا حاد بالامريكين وحلفائهم الغربيين بدء التفاوض على تعيين خليفة للرئيس زيلنيسكي بالتزامن مع تشكيل وتدريب قوات خاصة أمريكية وبريطانية مهمتها الاساسية تنفيذ عملية انقاذ الرئيس الأوكراني من القتل.

وجاء في التقرير تسأل يقول فما هي قصة الفرقة المختصة بانقاذ زيلنيسكي ؟ وما هي خطط الغرب لخليفة رئيس أوكرانيا ؟ وتأسيس حكومة منفي فور سقوطه ؟

وتابع التقرير أن بينما تشتعل أوكرانيا بنيران جهنم روسيا، على بعد بعض الكيلومترات وتحديدا في ليتوانيا، انضم أكثر من سبعين جنديا من قوات النخبة البريطانية إلى 150 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة نائية في ليتوانيا للتخطيط للمهمة الليلية الجريئة، حيث تجري تدريبات بمشاركة القوات الخاصة الوكرانية والهدف هو التدخل في أي لحظة لانقاذ حياة الرئيس الأوكراني الذي رفض بالفعل مرارا العروض الأمريكية لاجلائه. لكن قد يكون الخيار الاكثر منطقية بالنسبة للغرب هو نقل زيلنيسكي الى خارج كييف حيث يمكن حمايته في وقت تخشي الولايات المتحدة وحلفائها من تدهور الأوضاع في أوكرانيا وتجدد محاولات اغتيال الرئيس البالغ من العمر 44 عاما.