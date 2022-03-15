/685839/بي-بي-سي-أغاني-عمرو-دياب-تحظى-على-اهتمام-الشباب-الأوروبي

أصدرت الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC تقريرًا من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، عن انتشار الأغاني العربية والمصرية بالتحديد بين الشباب في لندن، ويفتخر بسماعها جميع فئات المجتمع الأوروبي، وأكثر أنتشارًا أغاني التسعينات لعمرو دياب وغيره.

دوت الخليج يرصد تقرير البي بي سي عن انتشار الأغاني العربية والمصرية بالأخص في الأوساط الأوروبية

أغاني التسعينات المصرية في مهرجان للموسيقى العالمية في العاصمة البريطانية لندن

سُمعت أغاني التسعينات المصرية في إحدى المهرجانات الموسيقية العالمية المعروفة في لندن، ومن بينها أغنية حبيبي يا نور العين لعمرو دياب، وأغنية عيونها لحميد الشاعري، وتفاعل معها عدد كبير من الحضور من البريطانين والعرب، حيث كانوا يتمايلون مع الموسيقى رغم عدم فهم كلماتها، وأشار تقرير البي بي سي إلى أن أغاني عمرو دياب ساعدت في إنتشار الأغاني العربية في العالم كله.

سر تميُّز الأغاني المصرية والعربية في العالم الأجنبي

أشار تقرير BBC إلى أن سر حب الأوروبيين للأغاني العربية هو موسيقاها المميزة، التي تجعلها منفردة عن كافة الأغاني والموسيقى حول العالم، وهذا ما يساعد في جعلها ترند دائم في جميع الأوساط الموسيقية في العالم، وبالأخص في الدول الأوربية، وهي تتصدر محركات البحث على مواقع شبكة الإنترنت، والأكثر سماعًا لدى الشباب الأوروبي والأجنبي.

أنتشار الأغاني العربية في الحفلات الأوربية

أوضح تقرير BBC أن في السنوات الأخيرة الماضية أنتشرت الأغاني العربية والمصرية في أي حفلات أو تجمعات للشباب الأوروبي، وأصبحت شيء معتاد سماعه رغم عدم فعمهم اللغة والكلمات، ولكنهم يتفاعلون مع الموسيقى واللحن، حيث أنها لا تشابه أي نوع من الموسيقى في العالم، والأغاني الشبابية المصرية مميزة وذات طابع خاص.

وتابع التقرير معلنًا أن الموسيقى العربية تُعد موسيقى العالم، أي أن شعوب العالم بمختلف ثقفاتهم ولغاتهم يحبونها ويستمعن إليها، وفي الوقت الذي يشمع فيه الشباب العربي الموسيقى الأجنبية كشكل من أشكال الثقافة والرقي، يتباهى الشباب الأوربي والغربي عمومًا بسماعه للموسيقى العربية، حتى أنهم يقومون بسماع أغاني أم كلثوم مع إضافة موسيقى إلكترونية لها لإضفاء روح العصر عليها ليس إلا