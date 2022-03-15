/685837/رئيس-جامعة-دمياط-يتفقد-مشروع-القرية-الأوليمبية

وقد حث رئيس الجامعة المهندس محمد الشربيني من شركة المقاولون العرب ومدير مشروع حرم جامعة دمياط على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء جميع الأعمال المسندة للشركة. عقب ذلك، تفقد رئيس الجامعة أعمال التشطيبات الجارية بميدان الكتب إحدى الميادين الخاصة بحرم الجامعة والتي تدخل ضمن أعمال التنسيق الحضاري لمشروع حرم الجامعة.

محافظ دمياط تناقش خطة شهر رمضان

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، ومجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير مديرية التموين، ومباحث التموين، وعدد من التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال.

محافظ دمياط، أشارت خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لأي ممارسات تتعلق باحتكار، أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، وذلك فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم.

وأكدت محافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المحال، والأسواق للتصدي لأي محاولات لاحتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، مشددة على المتابعة الدورية لحركة الأسواق والمخابز ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والإلتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز، كما أكدت على توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، كما أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

15 مارس انطلاق معارض أهلا رمضان فى دمياط

كما أكدت محافظ دمياط على الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" بعدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من ١٥ مارس الجارى، مؤكدة على ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، كما أكدت أيضاً على اتباع كافة الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، التحية إلى التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء و الاستغلال"، وذلك لتحقيق التعاون من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، كما رحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض "أهلا رمضان.