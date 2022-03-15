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رسالة ماجستير للطبيب أشرف فايد بشأن منظار الجهاز الهضمي  فى تقييم المرضي المصريين المصابون بتليف الكبد وأرتفاع ضغط الوريد البابى

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/685836/رسالة-ماجستير-للطبيب-أشرف-فايد-بشأن-منظار-الجهاز-الهضمي- فى-تقييم-المرضي-المصريين-المصابون-بتليف-الكبد-وأرتفاع-ضغط-الوريد-البابى

شهدت كلية الطب بجامعة المنوفية، مناقشة رسالة الماجستير للطبيب أشرف محمد محمد فايد، وذلك تحت عنوان منظار الجهاز الهضمي في تقييم المرضي المصريين المصابون بتليف الكبد وارتفاع ضغط الوريد البابي.

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دوت الخليج

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رسالة الماجستير تمت الموافقة عليها وإعتمادها جاءت تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف غريب ضلع، أستاذ الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبد كليه الطب جامعه المنوفيه، وأ.د عبدالناصر عبدالعاطي جادالله أستاذ مساعد الباطنه العامه الكبد والجهاز الهضمي كليه الطب جامعه المنوفية، وأ.د عبدالله بهنسي أستاذ ورئيس الباطنة العامة  والكبد والجهاز الهضمي كليه الطب جامعه المنوفيه، وأ.د محمد أحمد العسال أستاذ ورئيس الباطنة العامة  الكبد والجهاز الهضمي كليه الطب جامعه بنها.

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رسالة ماجستير للطبيب أشرف فايد بشأن منظار الجهاز الهضمي فى تقييم المرضي المصريين المصابون بتليف الكبد وأرتفاع ضغط الوريد البابى

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الطبيب أشرف محمد محمد فايد توصل من خلال رسالة الماجستير بأن تليف الكبد وارتفاع ضغط الدم البابي ارتبط بدوالي المريء، وقرحة المريء،  وترية المريء، وتعذر الارتخاء المريني، ودوالي المعدة، توسع الأوعية الدموية المعوية، اعتلال المعدة الناتج عن ارتفاع ضغط الدم البابي، اعتلال الاثني عشر الناتج عن ارتفاع ضغط الدم البابي.

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الدكتور أشرف فايدماجستير الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبدوالغدد

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الدكتور أشرف فايد أخصائي الكبد والجهاز الهضمي  والباطنه العامه

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أيضا توصل بأن ارتبطت دوالي المريء وواعتلال المعدة الناتج عن ارتفاع ضغط الدم البابي بحجم الطحال، وقرحة المرئ مرتبطة بكلا من التصنيف العالمي لتحديد درجة تليف الكبد و التقييم السريري لتحديد نسبة الوفيات ونسبة انزيم الاسبارتات إلى مؤشر نسبة الصفائح الدموية ، ودوالي المعدة وتوسع الأوعية الدموية المعوية مرتبطان بنسبة انزيم الاسبارتات إلى مؤشر نسبة الصفائح الدموية.

 

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الدكتور أشرف فايد أخصائي الكبد والجهاز الهضمي  والباطنه العامه

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الدكتور أشرف فايدماجستير الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبدوالغدد

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الدكتور أشرف فايد أخصائي الكبد والجهاز الهضمي  والباطنه العامه

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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