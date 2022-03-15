/685835/بعد-حفل-ويجز-بالرياض-وجود-هدى-المفتي-في-السعودية-يثير-تساؤلات-الجمهور

تصدرت الفنانة هدى المفتي تريند محرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إطلالة مطرب الراب ويجز الغريبة أثناء حفله أمس السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وتساءل الجمهور حول حضورها الحفل.

دوت الخليج يكشف حقيقة تواجد هدى المفتي بحفل ويجز

هدى المفتي و ويجز

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جديد لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت خلاله من أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة.

وفي نفس الوقت، اقترن اسم هدى المفتي بمطرب الراب ويجز أكثر من مرة بدايةً من طرح أغنيته الأخيرة "البخت"، وللمرة الثانية اليوم الثلاثاء، بعد ظهوره بملابس غريبة في حفله شبهها الجمهور والمتابعين بأزياء الفنانة، كما تساءل الكثيرين عن حقيقة حضور هدى المفتي الحفل.

حفل ويجز في السعودية

وذلك بعد أن نشرت صور لها بالعمرة بعد ساعات من حفل ويجز، حيث أقيم حفل مطرب الراب بالرياض، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني، ويذكر أن آخر أعمال ويجز وهي أغنية "البخت" تصدرت محركات البحث وأصبحت حديث الناس والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقع البعض من الجمهور والمتابعين أن ويجز كتب الأغنية للفنانة هدى المفتي مما يشير إلى ارتباطهما عقب تعاونهما معا مؤخرًا في مسلسل بيمبو الذي عرض عبر منصة شاهد الرقمية وشاركهم العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد مالك.

بينما يعرض للفنانة هدى المفتي حاليًا مسلسل "تحقيق" عبر منصة واتش ات WATCH IT الرقمية وتدور أحداثه حول خمسة أشخاص يبحثون عن حقيقة ارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، من خلال كتاب والقارئ يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع الجرائم.

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ويشارك هدى المفتي في مسلسل "تحقيق" عدد من النجوم وهم أحمد مالك وخالد أنور وعلي قاسم، وتارا عماد وزينب غريب وطارق عبد العزيز ومي الغيطي وفاطمة ناصر وإسلام نجيب، وأحمد كشك ورامي الطمباري وكمال أبو رية، وتميم عبده ومحمد الصاوي ويوسف إسماعيل، وصفاء الطوخي ويوسف إسماعيل وبسمة نبيل وأميرة أديب وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.