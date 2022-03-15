/685834/فريق-طبي-ينجح-فى-استخراج-هاتف-محمول-من-معدة-مريض-فى-الغربية

تمكن فريق طبى بمستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، من استخراج جسم غريب " هاتف محمول ولفافة أخرى"، من معدة لمريض بعد 20 يوم من ابتلاعهم فى عملية استخراج من المعدة إنقاذا لحياته.

وقدم الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام، الشكر للفريق الطبى المشارك فى عملية استخراج الجسم من معدة المريض، تحت إشراف دكتور طارق مشالى ،ودكتور أحمد ناصف أخصائيين الجراحة،ودكتور محمد الجمل مقيم الجراحة ومتدرب الزمالة بالمستشفي، ودكتور علاء قمر الدولة، و دكتور محمود الشنوانى أخصائيين التخدير، وسماح فوزى تمريض العمليات، وأشار إلى خروج المريض بحالة جيدة، بعد تلقي العلاج و الرعاية الصحية طول فترة الإقامة بالمستشفي.

جنايات الغربية تنظر قضية تشويه وجه مدير مستشفى فى طنطا

وفى سياق أخر، قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار علي حسين البحيري، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وخالد ممدوح خضر، وأمانة سر عزت خليل، بحضور أحمد عبد الحميد بحيري، وكيل النيابة، بمعاقبة طبيب استشاري، و٣ آخرين بالحبس ٧ سنوات، وحبس متهمة خامسة ٣ سنوات، في واقعة إلقاء مادة كاوية في وجه مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، وإصابته بعاهة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه.

شوهوا وجهه بماء نار

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة ماء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثانى طنطا. وتوصلت تحريات المباحث، أن المتهمين هم "ج. أ. م" ، 27 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا وله معلومات "مسجل سرقة" ومخدرات، و"و. م. أ"، 45 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا ، و"ر. ع. أ"، 44 عامًا، عاطل، وله معلومات، و"م. أ" ، طبيب استشاري، و"هـ. أ. ح"، دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم. وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط جميع المتهمين، وبسؤال المتهمين أقروا بالواقعة، عدا المتهم الطبيب الذي أنكر معرفته نهائيًا دون أي مبرر.

وكان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا تعرض، في شهر يوليو من العام الماضي، لقيام مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا. وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.